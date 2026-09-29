“Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos”: el mensaje de Milei a inversores franceses

El presidente Javier Milei viaja a París este martes para encabezar una ronda de negocios a cargo del Gobierno y aprovechó una entrevista para enviarle un mensaje a los empresarios franceses: “Los inversoresson bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”, dijo en una entrevista con un semanario local.

Milei llega mañana a Francia para una visita oficial de tres días, en la que se va a reunir con Emmanuel Macron y va a participar de la “Argentina Week”, un encuentro con empresarios europeos, donde habrá también gobernadores aliados a la Casa Rosada.

En la misma entrevista, realizada al medio Le Point, publicada hoy en una primera parte, el Presidente apuntó contra la oposición argentina, que cuestiona el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que entrega los recursos del país a las multinacionales.

“Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, sostuvo. “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894. ¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.

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Para defender el RIGI, Milei destacó que la acción de YPF “había caído a 3 dólares” durante el gobierno kirchnerista y que hoy “supera los 50”. Además, aseguró que la balanza energética pasó de un déficit de US$5000 millones a un superávit de 10.000 millones, y que las exportaciones superarán este año los 100.000 millones y llegarán a entre 180.000 y 200.000 millones en 2031.

El mensaje a los inversores surgió cuando le preguntaron por qué las grandes compañías francesas deberían confiar en la Argentina, en un país donde todavía se recuerda la estatización de la filial local de Suez tras la crisis de 2001. “Porque protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, respondió. Fue entonces cuando amplió: “Los inversoresson bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

Sobre su relación con Macron, fue elogioso. “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”, afirmó. Recordó que el mandatario francés, junto con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional, lo que según Milei permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo. “Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, dijo, y agregó que Francia es “uno de los mayores inversores en la Argentina”. Después cerró con una broma: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

Consultado por sus diferencias con Macron, el Presidente prefirió no profundizar. “Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra”, explicó. También evitó adelantar una definición sobre la compra de submarinos, por la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha. “Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos”, respondió.

El tono fue muy distinto cuando habló de la izquierda francesa. Ante una pregunta sobre la propuesta de Jean-Luc Mélenchon de aplicar una tasa del 90% a los ingresos de más de 400.000 euros anuales y sobre la llamada tasa Zucman, que grava los grandes patrimonios, Milei fue tajante: “Es un suicidio económico, lisa y llanamente. Si quieren apagarse como nación, abracen las ideas socialistas”. Y agregó: “Si odian a Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda. Ese es el consejo de alguien cuyo país soportó esa locura durante casi un siglo”. Esa frase fue la elegida por Le Point para titular la entrevista.

También se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que resisten los productores agropecuarios franceses: “Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas”.

En otro tramo, rechazó que lo definan como un presidente de ultraderecha. “La extrema derecha no existe. Es un invento de la extrema izquierda, que, avergonzada de sus propios desastres, trata de extrema derecha a cualquiera que se ubique a la derecha del centro”, afirmó. Sobre el debate migratorio en Europa, sostuvo: “Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión”.

Durante su estadía en París, Milei va a compartir una conferencia con el economista francés Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025. “Compartir un panel con un gigante así es como tirar paredes con Lionel Messi o Zinedine Zidane”, comentó.

La segunda parte de la entrevista se publica este miércoles con el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”. (TN)