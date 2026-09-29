Quién es la legisladora riojana cercana a "Lule" Menem que asumirá en el Senado en reemplazo de Pagotto

La legisladora provincial de La Libertad Avanza Claudia Cecilia López asumirá como senadora nacional en reemplazo de Juan Carlos Pagotto para completar el mandato que vence en diciembre de 2029.

López es presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de La Rioja y es una dirigente cercana al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la banca que ocupaba Pagotto -quien hoy falleció en su domicilio particular- “será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes”.

La legisladora riojana tiene un perfil de fuerte confrontación política y, durante la última sesión de la Legislatura provincial, cuestionó con dureza al gobernador Ricardo Quintela por el aumento de impuestos. En ese marco, sostuvo que las medidas “castigan al empresario que genera empleo”.

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López es contadora y empresaria. Junto con su esposo, Horacio Brigidio, está vinculada a la administración de cuatro estaciones de servicio YPF en la provincia de La Rioja.

En la Legislatura riojana integró las comisiones de Legislación General y Asuntos Municipales; Vivienda, Urbanismo y Tenencia de la Tierra; Derechos Humanos, Garantías y Trabajo; Género y Diversidad; y Derechos de los Usuarios, Consumidores y Organizaciones.

Según las previsiones, López podría asumir su banca dentro de aproximadamente 15 días, cuando se realice una nueva sesión del Senado, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes ante la Justicia Electoral.

Pagotto había asumido como senador nacional en diciembre de 2023. Durante sus primeros dos años en la Cámara alta estuvo al frente de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario y, desde fines de 2025, presidía la estratégica Comisión de Acuerdos.

Desde ese lugar, tuvo a su cargo la conducción del proceso parlamentario vinculado con la designación de jueces, defensores y fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo.

Durante este año, el Senado ya aprobó los pliegos de más de 170 magistrados, defensores y fiscales.

Sin embargo, la Cámara alta todavía debe tratar una última tanda de 50 pliegos enviados por el Gobierno nacional, que tomaron estado parlamentario durante las sesiones del 27 de agosto y 17 de septiembre. (NA)