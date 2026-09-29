El Gobierno confía en aprobar la revisión del FMI, aunque no descarta pedir un waiver

El Gobierno nacional confía en que se logrará la aprobación de la nueva revisión del FMI, aunque no descartó que pueda solicitarse un waiver por algún desvío.

“La argentina sobre cumplió muchas de esas metas. Lo más importantes es como acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, señaló el vocero presidencial Adrián Ravier.

El portavoz se refirió a la situación mientras una delegación del organismo permanece en el país realizando la tercera auditoria del programa en curso.

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Durante una conferencia de prensa de la que participó, Ravier afirmó que “la recaudación impositiva en IVA y Ganancias está mejorando”, dato clave que permite inferior que no será necesario avanzar en más recortes para cumplir con los gastos previstos.

Ante una consulta puntual de esta agencia por las demoras en los pagos a prestadores de PAMI y de Discapacidad, el vocero sostuvo que “se están realizando” y que el Ministerio de Economía trabaja para cumplir con todas las obligaciones.

En otro orden, el portavoz vocero insistió en que “más allá de los altibajos” el “proceso de baja de la inflación continuará”.

Ravier recordó que en este momento confluyen dos factores externos como el conflicto en Medio Oriente y la suba de la tasa de interés internacionales que impactan en la economía nacional. (N/A)