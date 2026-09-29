Pagotto era senador desde las elecciones del 2023 (Foto Senado de la Nación)

Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto. El legislador tenía 74 años y lo encontraron sin vida en su casa en La Rioja capital. Investigan la causa de su deceso.

El fallecimiento del dirigente libertario causó conmoción en el ambiente local de La Rioja. Había participado de la sesión en la Cámara Alta del jueves pasado, en la que el oficialismo aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y sancionó el recorte de subsidios en Zonas Frías.

Pagotto había nacido en Mendoza en 1952, era abogado y presidente de la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, que trata los pliegos para designaciones en la Justicia. Era legislador desde diciembre de 2023, tras las elecciones que ganó Javier Milei.

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El reemplazante de Pagotto en el la cámara alta será el dirigente Alejandro Cruz Antúnez quien era el suplente de la lista de La Libertad Avanza .

La muerte del senador libertario generó una fuerte conmoción en la política, y uno de los primeros dirigentes en despedirlo fue el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo: “Un fuerte abrazo a la familia y a los seres queridos del senador Juan Carlos Pagotto en este momento tan triste. Los acompaño de corazón. Que en paz descanse”.