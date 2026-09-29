Entre Ríos firma un acuerdo para vincular la provincia con Vaca Muerta tras un acuerdo con YPF

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la firma de un acuerdo estratégico con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para integrar a la provincia a la cadena productiva de Vaca Muerta.

“Queremos que nuestra provincia se integre a Vaca Muerta y sea parte de uno de los principales motores productivos de la Argentina”, afirmó Frigerio al comunicar la firma del convenio.

El entendimiento apunta a potenciar la producción de arenas silíceas y desarrollar infraestructura vial, ferroviaria y fluvial para mejorar la logística y reducir los costos vinculados con el desarrollo de Vaca Muerta.

Según señaló el mandatario provincial, el acuerdo abre además una agenda para atraer nuevas inversiones, desarrollar la actividad minera e incorporar más empresas entrerrianas como proveedoras de la industria.

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La iniciativa también contempla avanzar en proyectos de electromovilidad y modernización, además de aprovechar los recursos, la capacidad productiva y la ubicación estratégica de Entre Ríos.

El convenio tiene una vigencia inicial de tres años y establece un marco de trabajo conjunto para avanzar en proyectos de infraestructura, producción, logística, energía y modernización.

Entre los ejes previstos también se encuentran el análisis de nuevos puntos comerciales y estaciones de servicio en corredores estratégicos de Entre Ríos, la expansión de infraestructura de carga para vehículos eléctricos y la incorporación de sistemas de telemetría para la flota pública provincial.

Además, las partes analizarán alternativas para reconvertir activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente aceites vegetales, y promoverán el trabajo con municipios para evaluar herramientas e incentivos fiscales destinados a favorecer inversiones privadas.

“Parte del rol del Estado es impulsar estos proyectos y generar las condiciones para que sucedan. Entre Ríos tiene recursos, capacidad productiva y una ubicación estratégica para aportar competitividad y ocupar un lugar cada vez más importante en todo lo que está generando Vaca Muerta”, sostuvo Frigerio.

El convenio marco no implica por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para la provincia y los proyectos que surjan deberán instrumentarse mediante acuerdos particulares, en los que se establecerán inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos.