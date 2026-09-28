Viajan Milei y Villarruel: quién será el Presidente durante sus ausencias

Por la coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei a París, Francia, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Madrid, España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará formalmente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante esta semana.

Se trata de la segunda oportunidad en la que el legislador por San Luis asume la responsabilidad institucional en la línea de sucesión presidencial de la gestión libertaria.

Con este nuevo período de reemplazo temporal hasta el regreso de los mandatarios, Abdala sumará un total acumulado de siete días al frente de la Presidencia de la Nación.

Es una cifra con particular significación política en su provincia: igualará la cantidad de días que gobernó el también puntano Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de diciembre de 2001.

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La situación se produce porque Villarruel viajará a España, donde participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará en Madrid los días 1 y 2 de octubre.

La vicepresidenta encabezará una delegación integrada por senadores argentinos y participará de las distintas sesiones de trabajo previstas durante el encuentro.

En paralelo, Milei viajará a Francia, donde participará de la Argentina Week en París, una actividad que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas para abordar oportunidades comerciales y de inversión.

La gira del presidente contempla una agenda bilateral en Francia que incluirá un encuentro con el mandatario Emmanuel Macron.

Según se precisó, Abdala desarrollará sus funciones desde su despacho de la Cámara alta sin desplazarse de la Ciudad de Buenos Aires hasta la restitución del Mando Gubernamental, prevista para el fin de semana con el retorno de Milei.

Qué establece la Ley de Acefalía

La situación está contemplada por la Ley de Acefalía, que establece el mecanismo de reemplazo temporal ante la ausencia simultánea del Presidente y el Vicepresidente de la Nación.

De acuerdo con esa normativa, cuando ambas autoridades se encuentran ausentes, el ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo corresponde, en primer término, al presidente provisional del Senado y, en segundo lugar, al presidente de la Cámara de Diputados.

No se trata de una sucesión presidencial definitiva, sino de un mecanismo de reemplazo temporal mientras se mantiene la ausencia de las máximas autoridades del Ejecutivo.

La agenda de Villarruel en España

La actividad de Villarruel comenzará el jueves a las 10 en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España, con el acto inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

La delegación argentina estará integrada también por los senadores Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Martín Goerling Lara (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

Posteriormente, las actividades se trasladarán al Senado de España, donde se desarrollarán sesiones de trabajo en torno a distintos ejes: el impacto de la inteligencia artificial y su adaptación a los parlamentos; las amenazas a las democracias vinculadas con la fragmentación, la polarización, la desinformación y los populismos; la igualdad de género y el cierre de brechas; y la diplomacia parlamentaria y la cooperación iberoamericana.

El viernes 2 de octubre, el foro continuará en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria.

Como cierre del encuentro, se adoptarán las conclusiones surgidas de las dos jornadas de trabajo parlamentario.

Un antecedente reciente

Abdala ya había quedado a cargo del Poder Ejecutivo durante diciembre del año pasado, cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó a España.

La nueva ausencia simultánea de las máximas autoridades del Ejecutivo vuelve a activar el mecanismo previsto por la Ley de Acefalía y coloca transitoriamente al titular provisional del Senado al frente del Poder Ejecutivo Nacional. (con información de NA)