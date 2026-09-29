Luis Caputo: “Kicillof es el anticristo y el kirchnerismo es el infierno, así está visto”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar contra el kirchnerismo y, en particular, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ubicó como principal referencia de una eventual vuelta del peronismo al poder. Durante una presentación, Caputo afirmó que “el kirchnerismo es el infierno” y, al referirse a Kicillof, sostuvo: “Es el anticristo, así está visto”.

Caputo vinculó sus críticas con el escenario electoral de 2027 y con el temor de algunos inversores a una eventual vuelta del kirchnerismo. Según planteó, "hay que desmitificar el temor político que tienen algunos que hoy está generando en mucha gente, en muchos tomadores de decisión, una especie de retracción a la inversión".

“Nosotros no esperamos un 2027 como el que el periodismo dice o como algunos colegas dicen. Pero nos preparamos como si pudiera ser. Es lo que corresponde. Esa es nuestra responsabilidad”, afirmó el ministro.

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En otro tramo de su exposición, el ministro también cuestionó a quienes reclaman una devaluación del peso. Lo hizo con una fuerte descalificación: “Lo voy a decir de manera gráfica: esas momias, porque no queda otra palabra, o miserables que realmente piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre, una Argentina donde puedan pagar salarios pobres, tengamos una economía cerrada”.

Caputo sostuvo que ese modelo supone que “la gente subsidia” a esos sectores a través de los precios y que quienes lo impulsan “juegan a ser megaempresarios”.

En contraposición, defendió el objetivo del Gobierno de alcanzar una Argentina con “salarios competitivos” y afirmó que la productividad debe surgir de “menores impuestos, menores regulaciones” y una reducción del costo financiero, y no de una devaluación que reduzca los salarios medidos en dólares.

Las declaraciones fueron realizadas en un evento organizado por el diario El Cronista en el que Caputo defendió el programa económico de Javier Milei, destacó la acumulación de reservas, el crecimiento de las exportaciones y la baja de la inflación, y comparó distintos indicadores de la actual gestión con los de los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. (Clarín)