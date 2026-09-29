Sancionaron a un dirigente libertario por conducir alcoholizado en Pinamar

El dirigente Juan Pablo Allan, ex PRO y actual de la Libertad Avanza en La Plata, fue demorado durante un control de tránsito realizado el pasado fin de semana en la rotonda principal de Pinamar, donde se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio positivo.

Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, Allan circulaba al volante de un auto Toyota Yaris gris cuando fue detenido durante un control de rutina y el test realizado en el lugar arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

“En esa zona hay tolerancia cero, por lo cual se procedió al retiro de su licencia de conducir”, señalaron las fuentes.

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El vehículo no fue incautado y, de acuerdo con la información aportada, una allegada al dirigente, identificada por sus iniciales como M.A., se hizo cargo de la conducción del automóvil y retiró a Allan del lugar.

Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días.

Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata. En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público y menciona entre sus antecedentes haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.

También señala haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que ejerce desde 2025.

El episodio que lo tiene ahora como protagonista ocurrió durante un control de tránsito en Pinamar y derivó en la aplicación de la sanción correspondiente por circular con presencia de alcohol, en una jurisdicción donde rige el régimen de tolerancia cero. (NA)