Un custodio de la ministra Monteoliva fue herido tras un tiroteo con delincuentes en La Matanza

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue herido durante un tiroteo con delincuentes en el partido bonaerense de La Matanza.

El brutal tiroteo se produjo durante la madrugada del martes en la localidad bonaerense de González Catán, cuando un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina intentó defenderse de un robo.

El hombre de 61 años circulaba a bordo de su Toyota Etios por la calle Gallardo al 800 cuando dos motochorros a bordo de una Yamaha lo interceptaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el vehículo. Una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor.

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Ante la agresión, el suboficial respondió con su arma reglamentaria. En el intercambio de disparos, el policía resultó herido en el hombro, mientras que uno de los delincuentes recibió un tiro en la espalda.

El segundo asaltante fue trasladado por sus familiares al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala. El custodio, fuera de peligro, también fue derivado a un centro médico para su atención.

El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, que trabaja junto a la Comisaría 2° Sur de González Catán para esclarecer lo sucedido.

Este violento episodio se suma a otros ataques recientes contra efectivos de la Policía Federal en el conurbano.

La semana pasada, un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico fue baleado por ladrones en Villa Palito, San Justo, mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes.

El joven de 27 años recibió dos disparos en la espalda y uno en la pierna, y permanece internado en el Hospital Churruca.

Días antes, otro agente de la PFA que estaba de franco y también manejaba para una app de viajes se defendió a tiros durante un intento de robo en Villa Tranquila, Avellaneda, e hirió a un delincuente de 17 años. (TN)