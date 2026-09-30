Se suspendió el desalojo de Fate: los trabajadores pelean por salarios adeudados y ocupación temporaria

El desalojo de la planta de Fate quedó suspendido gracias a que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro concedió el recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Los trabajadores continuarán con la defensa de sus salarios adeudados y la posible ocupación temporaria en la planta de San Fernando, mientras que el caso fue elevado al Tribunal de Casación hasta que se resuelva de forma definitiva.

Este dictamen congeló de manera provisoria la orden de restitución del predio que se había solicitado hace días, luego de meses de permanencia de los trabajadores despedidos, sin embargo, el sindicato continuará con el apoyo del reclamo salarial, además de exigirle a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para la ocupación temporaria de la fábrica.

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Fate había pedido el desalojo luego de que los trabajadores despedidos permanecieran en la planta industrial desde el inicio del conflicto, el 18 de febrero de este año, cuando la firma anunció el cese definitivo de sus operaciones en la planta de San Fernando y el despido de 920 empleados.

Por su parte, la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla, exigió la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios en instalaciones privadas. (NA)