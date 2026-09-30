"Rassemblement à Paris": libertarios franceses convocaron a una marcha a favor de Milei

Libertarios franceses convocaron a una concentración en París para expresar su apoyo al presidente Javier Milei, quien llegó este miércoles a Francia para participar hasta el viernes de la Argentina Week.

El avión presidencial ARG 01 arribó a la capital francesa alrededor de las 18.00 (13.00 de la Argentina). En el vuelo viajaron junto al Presidente su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; integrantes del gabinete nacional y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Otros funcionarios viajaron previamente y ya se encuentran en París. Entre ellos está el ministro de Salud, Mario Lugones, mientras que los gobernadores que participarán de la Argentina Week tienen previsto arribar durante la noche, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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En coincidencia con la llegada del mandatario, el Parti Libertarien Français y el colectivo Les Mileistes Français convocaron para las 19, hora local, a una concentración de respaldo a Milei en las inmediaciones de la Embajada argentina, sobre Avenue Kléber, en el distrito 16 de París.

Los organizadores señalaron que buscan mostrar que las políticas de reducción del gasto público y liberalización económica impulsadas por el Gobierno argentino cuentan con simpatizantes en Francia.

También fue convocada una movilización opositora a Milei en París, aunque el lugar de la protesta todavía no estaba confirmado y podría realizarse en la zona de Trocadéro. La Assemblée de citoyens argentins en France (ACAF) llamó a manifestarse contra la visita del mandatario, mientras una petición para solicitar a la ciudad de París que declare al Presidente “persona non grata” reunió más de 3.500 firmas, según informó France 24.

La actividad central del viaje será la Argentina Week, que se extenderá hasta el viernes y tendrá como objetivo presentar oportunidades de inversión ante empresarios y dirigentes europeos. París alberga la segunda edición del encuentro, después de la realizada en Nueva York en marzo.

Milei estará acompañado durante las actividades por ministros, empresarios y una decena de gobernadores. Francia constituye uno de los principales focos de la gira: es el séptimo inversor extranjero en la Argentina y unas 250 filiales de compañías francesas emplean alrededor de 53.000 personas en el país, de acuerdo con datos difundidos por France 24.

El jueves, el Presidente tiene previsto participar de una actividad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y posteriormente mantener un encuentro privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. (NA)