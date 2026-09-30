Máximo Kirchner, luego de ser demorado en San Luis: “Siguen intentando disciplinarnos"

El diputado Máximo Kirchner se refirió a la demora que sufrió mientras circulaba en la provincia de San Luis, debido a que su vehículo tenía orden de captura en el marco de la Causa Hotesur, y sostuvo: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos".

"No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan", sostuvo el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner en un comunicado.

"Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata", comenzó señalando.

En ese marco, detalló que "en un control de ruta en el ingreso a San Luis" lo demoraron porque la camioneta "tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py".

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"También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje", comentó. (con información de NA)