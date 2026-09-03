Mundial de Clubes Juvenil: con presencia bahiense, Racing venció al Betis y avanzó a cuartos antes de tiempo

Racing Club de Avellaneda, con el bahiense Santiago Bárcena, ganó ayer y se clasificó de manera anticipada a los cuartos de final del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrolla en Córdoba, España.

La Academia venció al Betis de España por 1 a 0 y sumó su segundo éxito en fila, con el defensor surgido en Bella Vista partiendo desde el banco.

El gol del triunfo albiceleste lo hizo Román González en el comienzo del juego.

Tras el encuentro, además, el equipo argentino se impuso en la tanda de penales por 3 a 0, con tantos de ?

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Dicha definición se realiza después de cada partido de la fase de grupos y se utiliza como herramienta de desempate en caso de que exista igualdad de puntos y goles en alguna posición.

Previo a este juego, Racing había debutado el lunes venciendo al Bayer Leverkusen por 3 a 1.

Hoy, en tanto, la Academia cerrará la primera etapa ante la Real Sociedad, a partir de las 15.