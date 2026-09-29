Punta Alta: preventiva a una joven acusada de vender drogas con "protección"

La Justicia dictó la prisión preventiva de una joven acusada de vender drogas en Punta Alta y tener posible "protección" de un policía.

Se trata de Belén Morena Prado, de 23 años, quien recibió la medida de parte del Juzgado de Garantías Nº 2, tras el pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la investigación.

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Prado está acusada de comercializar estupefacientes, particularmente cocaína y marihuana, al menos entre el 26 agosto de 2023 y el 7 de mayo de 2026, en la vecina ciudad.

Además, en el marco de la presente investigación, el martes pasado se realizó un allanamiento en su domicilio de Formosa al 200, en Punta Alta, donde se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, recortes de nylon y cortes en una bolsa negra.

El juez Guillermo Mércuri sostuvo que “existen elementos que determinan la existencia de los hechos y materialidad ilícita”, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, por lo que ordenó la medida cautelar privativa de libertad de Prado y su inmediato ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación, que se inició en diciembre pasado, tomó estado público la semana última, cuando se realizaron al menos 5 allanamientos, que incluyeron la comisaría rosaleña y una celda de la cárcel de Villa Floresta, por un preso que estaría vinculado al mismo delito.