"Rosales en Concierto" reunirá a bandas y orquesta en el Teatro Colón

El Municipio de Coronel Rosales, a través de la Dirección de Cultura, realizará una nueva propuesta musical con la presentación de "Rosales en Concierto". El encuentro tendrá lugar el 2 de octubre, a las 20:30, en el Teatro Colón de Punta Alta.

La actividad contará con la participación de la Orquesta Estudiantil Punta Alta, Aires de Mar y la Banda Instituto de Música "Crucero General Belgrano".

Según indicaron desde la comiuna, la propuesta busca reunir a distintas agrupaciones de la comunidad en una noche dedicada a la música y al encuentro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas gratuitas podrán retirarse en la boletería del Teatro Colón los días 30 de septiembre y 1° de octubre, de 10 a 12.

Desde la Dirección de Cultura invitaron a vecinos y vecinas a participar y acompañar a las agrupaciones que protagonizarán la jornada.

