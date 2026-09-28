Pehuen Co: piden al municipio una bajada 4x4 en Punta Mingo

Residentes y propietarios de un sector de Pehuen Co presentaron una nota ante el Concejo Deliberante y el Municipio de Coronel Rosales para reclamar una bajada a la playa apta para vehículos 4x4 en Punta Mingo.

El pedido central es que el Municipio evalúe con "carácter prioritario" la recuperación de esa y otras bajadas, con señalización y obras necesarias para garantizar seguridad y accesibilidad.

Los firmantes sostienen que un acceso adecuado facilitaría el ingreso a la playa de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y familias, y que su cercanía con los centros comerciales sumaría movimiento a los negocios de la zona durante toda la temporada estival.

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La nota enmarca el reclamo en la preocupación por la derivación de vehículos a través del Bosque Encantado, a la que responsabilizan por elevar el riesgo de incendios accidentales en el sector.

"Nuestro pedido no se limita a la recuperación de una bajada a la playa. Planteamos la necesidad de adoptar una decisión preventiva y responsable que permita proteger el Bosque Encantado, preservar los campos y el entorno natural, reducir los riesgos para la comunidad y recuperar los accesos históricos de Punta Mingo en condiciones adecuadas de seguridad. Creemos que el desarrollo y el disfrute de Pehuen Co deben ser compatibles con la preservación de aquello que hace única a nuestra localidad", señalaron en la carta.

Además, solicitaron una reunión con las autoridades municipales para consensuar una solución que combine seguridad, ambiente y turismo local.

