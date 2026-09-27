Aprendizajes significativos con impacto positivo y reconocimiento legislativo

Los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Especial “Stella Maris” desarrollaron un proyecto denominado “La Huerta Vertical”, que además fue presentado en el marco de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026.

Surgió a partir de una experiencia de huerta escolar, en la cual los alumnos identificaron la necesidad de encontrar una solución práctica que permitiera mantener el riego de las plantas durante los períodos en que no concurrían a clases.

A partir de esa inquietud, los chicos llevaron adelante un proceso de investigación, observación y experimentación que culminó con la construcción de una huerta vertical equipada con un sistema de riego por goteo elaborado mediante la reutilización de botellas plásticas.

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La iniciativa promovió el aprendizaje de contenidos vinculados al crecimiento y cuidado de las plantas, la producción de alimentos saludables, el compostaje y el aprovechamiento responsable de materiales reciclables.

Resultó especialmente destacable que los estudiantes hayan participado activamente en la identificación de una problemática concreta, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones prácticas mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de conocimientos adquiridos en el ámbito escolar.

El proyecto fomenta valores vinculados al esfuerzo, la responsabilidad, el cuidado del ambiente y la importancia de desarrollar herramientas innovadoras para resolver situaciones cotidianas.

Los resultados obtenidos demostraron la efectividad del sistema implementado, permitiendo mantener el riego de las plantas y favoreciendo el crecimiento de los cultivos, al tiempo que fortalecieron los aprendizajes de los estudiantes sobre sostenibilidad y producción de alimentos.

Amén del compromiso y la dedicación de los alumnos participantes, se destacó la labor de las docentes Fabiana Ybañez, Marcela Cropp y Jennifer Fidalgo, quienes acompañaron y guiaron el desarrollo de esta valiosa experiencia educativa.

Tareas de estas características fortalecen el vínculo entre la educación, la innovación y el compromiso con el entorno, constituyendo ejemplos concretos de cómo la escuela puede generar aprendizajes significativos con impacto positivo en la comunidad.

El trabajo de los alumnos fue presentado en el Concejo Deliberante por la edil Natalia García Luna, tras lo cual se declaró de Interés Legislativo.

Lo propio ocurrió con el proyecto educativo y de investigación denominado “Biofertil-Producción de biol a partir de desechos vegetales”, realizado por los alumnos de sexto año segunda división de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Almirante Ramón González Fernández”.

Constituyó una destacada experiencia educativa orientada a la investigación y elaboración de un biofertilizante líquido (biol) producido a partir de desechos vegetales, promoviendo alternativas sustentables para la nutrición y fortalecimiento de cultivos.

La propuesta permitió a los estudiantes desarrollar un proceso integral de investigación científica, incorporando conocimientos vinculados a la biología, la química, la producción agroecológica y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La Escuela Técnica N° 1 mantiene una reconocida trayectoria en la formación técnica de jóvenes del distrito, promoviendo proyectos educativos que vinculan el conocimiento científico con la resolución de problemáticas concretas.

En este marco, el trabajo incluyó el análisis de distintos fertilizantes orgánicos e inorgánicos disponibles en el mercado, la comparación de sus características, formas de aplicación y beneficios, así como la evaluación de alternativas de menor impacto ambiental.

Los alumnos profundizaron el estudio de las propiedades de la ortiga como materia prima para la elaboración de biofertilizantes, investigando sus aportes nutricionales, las ventajas de su utilización y los beneficios asociados a la producción de insumos orgánicos destinados al mejoramiento de los suelos y cultivos.

Se remarcó como especialmente valioso que los jóvenes hayan orientado su trabajo hacia la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, promoviendo prácticas vinculadas a la economía circular, la reutilización de residuos vegetales y el cuidado del ambiente.

“Este tipo de experiencias fomenta el pensamiento crítico, la investigación, la creatividad y la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el ámbito escolar, fortaleciendo la formación de futuros ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible”, se mencionó en el CD.

De esta forma, se reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los estudiantes, docentes y directivos que hicieron posible la concreción de este proyecto, el cual constituye un ejemplo del potencial transformador de la educación cuando se vincula con la ciencia, la innovación y la realidad de la comunidad.