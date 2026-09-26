El Paseo de las Mariposas se prepara para inaugurar una nueva obra de arte local

El grupo de apoyo y acompañamiento en la caída del cabello "Metamorfosis" compartió con la comunidad un gran logro: "estamos haciendo realidad el viejo anhelo de embellecer el Paseo de las Mariposas con esculturas realizadas por escultores locales", dijo Teresa Goitia.

En esta oportunidad, se instalará una obra tallada en madera que "guarda una profunda relación con la causa por la que trabajamos: acompañar y brindar apoyo a las personas que atraviesan la lucha contra el cáncer".

La escultura simboliza la firmeza, la resiliencia y la fuerza necesarias para enfrentar los momentos más difíciles que atraviesan las personas afectadas por esta enfermedad.

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Este proyecto es posible gracias al esfuerzo conjunto de la agrupación y los vecinos del Paseo, quienes obtuvieron la autorización y el total respaldo del Municipio para concretar esta iniciativa.

La creación de la escultura estará a cargo del reconocido escultor local Tony Rivas, de destacada trayectoria y participación en bienales nacionales de escultores.

El artista trabajará en vivo entre el lunes 5 y el domingo 11 de octubre, en la intersección de las calles Alem y España (Pasaje Comuzio).

Goitia dijo que convocan a toda la comunidad a acercarse para observar la evolución de su trabajo.

Los días de labor comenzarán el 5 de octubre, en el horario de 14 a 18, en el sitio indicado.

Además, el sábado 10 de octubre, coincidiendo con la finalización de la obra, se sorteará una reproducción en miniatura de la escultura.

"También aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los escultores que quieran participar, no solo de este encuentro, y deseen aportar su arte. Para ofrecer un mejor marco y rogando que el tiempo acompañe, el día sábado 10 de octubre, también en el mismo lugar, habrá una feria, por lo cual tendremos un doble motivo para recorrer ese paseo".

La escultura se ubicará en un sector del Paseo, enmarcada por el Bosque de las Mariposas, frente a la cancha de futbol.

"Esperamos que la comunidad toda le brinde el debido cuidado. Si no median imponderables, la inauguración oficial de la obra se realizará el próximo 19 de octubre, una fecha de profunda significación en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama", expresó la referente del grupo.