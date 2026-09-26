Atrapan a dos chicos acusados de querer robar una moto

La Policía de Punta Alta informó que esta madrugada aprehendió a dos menores de 14 y 16 años, acusados de intentar sustraer una moto en el centro.

Según indicaron desde la Comisaría local, los menores intentaron hurtar una Zanella 110cc que estaba estacionada en inmediaciones de Humberto y Rivadavia.

Agregaron que personal de Fuerza Barrial de Aproximación y de la Comisaría puntaltense lograron interceptarlos a las pocas cuadras, en Roca al 600.

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Los menores quedaron acusados de tentativa de hurto de motovehículo, a disposición de la UFRPJ Nº 3 y luego entregados a sus respectivos padres.