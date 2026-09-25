Juegos Bonaerenses: la etapa Interregional tendrá sedes en Coronel Rosales

Coronel Rosales será sede, el 28 de septiembre, de la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses, que reunirá a delegaciones de distintos municipios de la región.

Por tercer año consecutivo, el distrito recibirá las competencias de Fútbol Playa y Handball Playa, que se disputarán en el sector de juegos de Puerto Rosales. Este año, además, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires designó a Coronel Rosales como sede del Fútbol 11, con partidos en el Club Rosario Puerto Belgrano y el Club Atlético Sporting Punta Alta.

Las actividades comenzarán el lunes a las 9:30, con entrada libre y gratuita. Desde la Dirección comunal de Deportes invitaron a la comunidad a acompañar a los jóvenes deportistas durante la jornada.

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Fútbol Playa y Handball Playa – Puerto Rosales

10hs: Fútbol Playa Sub 18 Masculino Libre, Coronel Suárez vs. Bahía Blanca; y Handball Playa Sub 14 Masculino Libre, Región XI vs. Patagones.

10:30: Handball Playa Sub 14 Femenino Libre, Daireaux vs. Patagones.

11:00: Fútbol Playa Sub 16 Masculino Libre, Tornquist vs. Monte Hermoso; y Handball Playa Sub 16 Masculino Libre, Región XI vs. Patagones.

11:30: Handball Playa Sub 16 Femenino Libre, Daireaux vs. Patagones.

12:00: Handball Playa Sub 18 Masculino Libre, Saavedra vs. Patagones; y Fútbol Playa Sub 18 Femenino Libre, Adolfo Alsina vs. Patagones.

12:30: Handball Playa Sub 18 Femenino Libre, Saavedra vs. Patagones.

13:00: Fútbol Playa Sub 14 Masculino Libre, Adolfo Alsina vs. Bahía Blanca.

Fútbol 11

En el Club Rosario Puerto Belgrano, desde las 9:30, jugarán Sub 14 Masculino Libre, Coronel Suárez vs. Patagones; y Sub 14 Femenino Libre, General Lamadrid vs. Bahía Blanca.

A las 10:45 se enfrentarán Saavedra vs. Coronel Rosales, en Sub 16 Masculino Libre, y Coronel Suárez vs. Bahía Blanca, en Sub 16 Femenino Libre. A las 12:00, Puan y Coronel Rosales disputarán el partido de Sub 18 Femenino Libre.

En el Club Atlético Sporting Punta Alta, a las 9:30 jugarán Puan vs. Bahía Blanca, en Sub 14 Masculino – Escolar Abierta. A las 10:45 será el turno de Guaminí vs. Bahía Blanca, en Sub 16 Masculino – Escolar Abierta, y a las 12:00 se enfrentarán Daireaux y Monte Hermoso, en Sub 18 Masculino – Escolar Abierta.