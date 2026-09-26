Asalto en un comercio: se llevaron 10 mil pesos y un celular

Personal de la Estación de Policía Comunal Punta Alta, tras un llamado al servicio de emergencias 911, arribó a un comercio ubicado en Paso al 2100, donde se había cometido un hecho de robo agravado por el uso de arma blanca.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una empleada de 27 años, quien manifestó que momentos antes había ingresado al comercio un sujeto de contextura robusta y calvo, portando un arma blanca, la intimidó y le sustrajo un teléfono celular marca Samsung A02, un juego de llaves del comercio y la suma de $10.000, para luego darse a la fuga a pie.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, el personal policial logró identificar al presunto autor como Germán Antonio Gallego Morales, de 41 años.

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Inmediatamente se implementó un rastrillaje en la zona, logrando localizar al sospechoso en inmediaciones de pasaje Agote y 25 de Mayo, donde fue aprehendido.

Al momento de su interceptación, se determinó que el sujeto había cambiado las prendas de vestir que llevaba a la hora de cometer el ilícito.

El aprehendido quedó alojado en la Estación de Policía Comunal Punta Alta, a disposición de la UFIJ Nº 12 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Se aguardan las correspondientes medidas judiciales.

La investigación continúa a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho y determinar el destino de los elementos sustraídos, se dijo desde la Policía rosaleña.