Clientes de una financiera volverán a reclamar por sus ahorros

Clientes de la financiera puntaltense FISUR volverán a convocarse esta tarde para exigir la devolución de sus ahorros. La reunión será a las 15, con punto de encuentro en Rivadavia y Avellaneda.

El reclamo comenzó luego de que la financiera ubicada en Humberto Primo al 300 se negara a cumplir con el pago de los fondos depositados y ante la falta de atención al público desde hace más de 15 días.

La semana pasada, un grupo de ahorristas se congregó en la casa del dueño de la financiera para protestar por la falta de respuestas

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En marzo pasado, el titular de la entidad había dicho que estaban en curso dos acciones legales para disponer de los bienes conyugales y un juicio sucesorio de herederos de un socio fallecido.

"Hace 45 años que estoy acá y pienso seguir y scar esto adelante. Las fechas las pone la justicia. Ni en los peores momentos pasó una cosa así; ni en 2001", dijo en declaraciones periodísticas.

Ya hace un año, la financiera había comunicado a sus clientes que enfrentaba "una dificultad para cumplir de manera inmediata con las devoluciones" de dinero.