Renovaron la Plaza Moreno con nuevas luminarias, juegos y mobiliario

El Municipio de Coronel Rosales informó que realizó trabajos de puesta en valor en la Plaza Moreno, ubicada en Saavedra e Yrigoyen (barrio Ciudad Atlántida) con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones del espacio público y sumar equipamiento.

Las tareas incluyeron la nivelación del terreno, poda, corte de pasto, limpieza de cordones, colocación de luminarias LED y pintura de postes. También se instalaron cinco mesas con bancos, tres nuevos cestos de basura y tres juegos infantiles.

Agregaron que además se repararon y mantuvieron los juegos existentes y se incorporaron dos bancos nuevos. Los trabajos comprendieron también la reparación de bancos, pintura de cordones, de la loma de burro, de monolitos y de los troncos utilizados para delimitar el estacionamiento.

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Desde el Municipio destacaron la participación de las instituciones y vecinos en la recuperación y el cuidado de los espacios públicos, ya que de la intervención participacron el Grupo Scout Sagrado Corazón, fomentistas y residentes de los barrios del sector que colaboraron especialmente en tareas de pintura y acondicionamiento.