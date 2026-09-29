Un distrito de la zona fue declarado Capital Provincial del Senderismo y del Trekking

El distrito de Tornquist fue declarado este martes Capital Provincial del Senderismo y del Trekking.

La aprobación corrió por parte de la Cámara de Diputados bonaerense, luego de que semanas atrás el Senado le diera la media sanción.

La decisión fue confirmada hace instantes por la comuna, a través un video difundido en sus redes sociales, en el que la intendenta Estefanía Bordoni realiza el anuncio.

En la publicación se indica que "hablar de trekking es hablar de nuestra Comarca, de nuestras sierras, de nuestros senderos y de esa naturaleza que tenemos el privilegio de disfrutar todos los días".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El proyecto había sido presentado por la senadora del Frente Renovador, Malena Galmarini. El texto reconoce las actividades recreativas, culturales y turísticas vinculadas al senderismo en Tornquist, especialmente aquellas desarrolladas en la Comarca Sierra de la Ventana.

“El senderismo y el trekking representan una de las formas de turismo de naturaleza de mayor crecimiento a nivel nacional e internacional. En este contexto, el sistema serrano de Ventania reúne condiciones naturales, geográficas, ambientales culturales e institucionales únicas en la provincia”, señala la iniciativa.

Según remarcó la legisladora oficialista, el valor del municipio para ser Capital Provincial del Trekking recae en la variedad de formaciones geológicas, como así también en el ecosistema Pastizal Pampeano Serrano, el cual conserva especies endémicas de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

En los fundamentos del proyecto, Galmarini destacó que reconocer un lugar “no significa solamente promocionarlo; también significa asumir el compromiso de cuidarlo”.

“Durante mucho tiempo hemos pensado el desarrollo turístico desde la lógica de atraer visitantes. Hoy tenemos que avanzar hacia una concepción más amplia”, reconoció. (La Nueva., con información de Diputados Bonaerenses)