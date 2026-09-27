JP Morgan alertó por la caída de la actividad y recortó su proyección de crecimiento para la Argentina

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 y ahora espera solo un salto del 1,5% anual. La estimación se conoce después de que el INDEC informara una caída del 2,9% en la actividad de julio.

En su último informe, el banco estadounidense también anticipó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. Si se confirma, sería la segunda caída trimestral consecutiva, lo cual implicaría ingresar en una recesión técnica.

“Esperábamos un dato de actividad débil para julio, en consonancia con el contexto de bajo dinamismo que caracterizó al segundo trimestre.

Sin embargo, la contracción registrada superó considerablemente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, sentenciaron los analistas Diego Pereira y Lucila Barbeito, y agregaron: “La economía argentina anotó su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020″.

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“La actividad sigue enfrentando importantes vientos en contra. La composición sectorial ofrece parte de la explicación. La minería y la producción de energía destinadas a la exportación generan una actividad limitada en los mercados internos, tanto mayoristas como minoristas, lo que implica que el crecimiento de la producción impulsado por estos sectores se traduce solo modestamente en el comercio”, sostuvieron.

De acuerdo al JP Morgan, “ningún mes desde 2004 ha registrado una caída mayor” como julio de 2026. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Perspectivas para 2027

El informe también destacó que el empleo urbano se mantuvo prácticamente sin cambios en julio, tras cinco meses consecutivos de caídas, y se ubicó 1,1% por debajo del nivel de un año atrás. Para el banco, ese freno limita cualquier recuperación del consumo de los hogares en el corto plazo.

Para 2027, JP Morgan mantuvo su proyección de crecimiento en 2,5%, impulsada por una suba del 11% en las exportaciones, mientras que el consumo privado apenas crecería 0,4%.

El banco remarcó que la recuperación será despareja: los sectores exportadores —minería, energía, agricultura— seguirán traccionando, mientras los orientados al mercado interno continuarán condicionados por la política monetaria y fiscal contractiva, que el banco espera que se mantenga incluso de cara al año electoral.

Para 2027, J.P. Morgan mantuvo su proyección de crecimiento en 2,5%, anclado principalmente en la suba de las exportaciones. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El reporte incorporó además el dato de pobreza del primer semestre de 2026: 32,3% de la población urbana. JP Morgan explicó el salto por el desfasaje entre la inflación de comienzos de año —que llegó a 2,9% mensual en enero y febrero— y la recomposición más lenta de los ingresos: la canasta básica total subió 19,6% frente al cuarto trimestre de 2025, mientras que el ingreso per cápita familiar creció 11,5%.

El informe cierra con una referencia al riesgo país, que superó los 600 puntos básicos durante septiembre en un contexto de menor acumulación de reservas. (TN)