Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Economía y campo.

Familias endeudadas: tres de cada cuatro argentinos tomaron créditos para pagar alimentos y tarifas

El 65% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20 y los jóvenes son los más afectados por la falta de recursos.

Fotos: TN

El 55,6% de los argentinos que se endeudaron en los últimos meses lo hizo ante la necesidad de cubrir alimentos y gastos destinados a la salud y otro 20,4% al pago de tarifas y servicios. Así, tres de cada cuatro personas con deudas usan el crédito principalmente para sostener gastos básicos, muy por encima del 10,7% que lo destina a la compra de bienes durables.

De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública de agosto de Zentrix Consultora, el 60,2% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses. La proporción sube al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años —casi siete puntos más que el promedio general—, baja al 63,5% en el grupo de 40 a 59 y se reduce al 54% entre los mayores de 60.

Noticias Relacionadas

Apelar al recurso de financiamiento aparece en un contexto en el que el ingreso se agota bastante antes de terminar el mes. El 65% llega como máximo al día 20 con sus recursos, el 44,4% no supera el día 15 y el 24% se queda sin dinero al día 10. Dentro de ese último grupo, 12,2% apenas alcanza el quinto día.

Solo 22,9% logra llegar a fin de mes con lo que gana y otro 10,7% además puede ahorrar.

En qué sectores crecen más las deudas

De acuerdo con el informe, el 87,6% de las personas de clase baja agota sus ingresos antes del día 20 y solo el 10,1% consigue llegar a fin de mes. En la clase media, el 51,4% llega como máximo hasta el día 20, mientras que el 31,8% alcanza el final del mes y el 16,3% además puede ahorrar.

Entre las personas de clase alta, en cambio, solo el 7,3% se queda sin recursos antes del día 20. El 53,3% logra cubrir todo el mes con sus ingresos y el 39,4% termina ese período con capacidad de ahorro.

Estas diferencias se trasladan al destino de las deudas. En la clase baja, más del 85% de quienes recurrieron al crédito lo hizo para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios, frente a menos del 60% en la clase alta. En este último segmento, la compra de bienes durables gana mayor peso dentro de los motivos para endeudarse.

Los jóvenes de 18 a 39 años son el grupo etario que concentra mayores dificultades para extender sus ingresos durante el mes, ya que el 83,3% no supera el día 20, frente al 60,3% de los mayores de 60.

Falta de ingresos vs. inflación

Ingresos y salarios se ubicaron en agosto como la principal preocupación, con el 50,1% de las respuestas, según Zentrix. La incertidumbre económica quedó apenas por debajo, con el 49,8%, y el desempleo alcanzó el 40,9%.

La corrupción reunió el 39,6% y quedó detrás de esos tres temas, mientras que la suba de las tarifas de servicios públicos alcanzó el 35,2%. La inflación, en cambio, ocupó el último lugar entre las diez opciones relevadas, con el 12,7%.

El menor peso de la inflación entre las preocupaciones se da en un contexto de creciente percepción de que los salarios todavía pierden frente a los precios. El 81,2% respondió que su ingreso no le gana a la inflación y solo el 14,3% consideró que sí.

El 65,8% tampoco cree que el índice de inflación publicado por el Indec refleje adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. El 31,6% respondió que el dato oficial sí representa esa evolución.

La economía personal vs. la del país

El 37,6% calificó su situación económica personal como mala o muy mala, frente al 29,8% que la consideró buena o muy buena. Otro 32,4% respondió que su situación es regular. Así, siete de cada diez argentinos describen su situación económica entre regular y muy mala.

La evaluación sobre la economía de la Argentina fue más negativa. El 59,4% la consideró mala o muy mala, mientras que el 22,2% respondió que era buena o muy buena y el 17,8% la calificó como regular.

Frente a los próximos 12 meses, incertidumbre y angustia fueron las palabras que más se repitieron entre los encuestados. Esperanza también apareció entre las respuestas más destacadas, junto con preocupación, miedo, tristeza y expectativa. (con información de TN)

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE