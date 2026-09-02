Olimpo buscará la recuperación en casa, mientras que Villa Mitre descansa y saca cuentas

Se conoció esta tarde el cronograma oficial de la fecha 7 del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, en la que sólo uno de los equipos bahienses verá acción.

En ese sentido, Olimpo recibirá a Cipolletti en su cancha y Villa Mitre tendrá fecha libre.

El aurinegro se presentará el domingo a las 15.30 y el árbitro del encuentro será Diego Novelli.

Mientras que el tricolor sacará cuentas a la espera de la definición, comenzando la fecha en zona de clasificación.

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Además, la fecha comenzará el viernes por la noche en Salta, cuando Juvenutd Antoniana reciba a Kimberley desde las 22, con Mauricio Martin como juez.

Ya el domingo, a las 15, Alvarado será local de Atenas de Río Cuarto con arbitraje de Jorge Etem.

Por último, a las 15.30, Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz se medirán en Mendoza con Maximiliano Silcan Jerez como árbitro principal.

*Cómo llegan

Foto: Prensa Olimpo

Olimpo volverá al Roberto Carminatti luego de su primera derrota en la segunda etapa de la competencia y la segunda en lo que va del torneo.

El aurinegro cedió ante Atenas de Río Cuarto, por 1 a 0, como visitante.

Este resultado, más la victoria de Alvarado, lo hicieron perder (por diferencia de gol) la cima del grupo.

Previamente, el equipo bahiense había igualado ante Juventud Antoniana (0 a 0 en casa), luego venció a Huracán Las Heras (1 a 0 de visitante) y Villa Mitre (2 a 0 en el Carminatti), igualó ante Argentino de Monte Maíz (1 a 1 de visitante) y superó a Kimberley (1 a 0 en casa).

Cipolletti, en tanto, viene de purgar la fecha libre luego de empatar ante Atenas de Río Cuarto (2 a 2) y caer ante Kimberley (3 a 1).

En el comienzo, había derrotado a Huracán Las Heras (1 a 0), empatado ante Villa Mitre en Bahía (1 a 1) y doblegado a Argentino de Monte Maíz (1 a 0).

*Las tablas

Así están las posiciones de los Nonagonales, antes de la fecha 7:

-Zona B: 1°) Alvarado y Olimpo, 11 puntos; 3°) Atenas, 10; 4º) Villa Mitre, 9; 5º) Cipolletti, 8; 6°) Kimberley, 6; 7°) Argentino MM, 5; 8º) Huracán (Las Heras), 3; y 9º) Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Sol de América, 10; 3º) Douglas Haig, 9 de Julio y Gimnasia de Chivilcoy, 8; 6º) Defensores de Villa Ramallo, 7; 7°) Sarmiento (La Banda) y Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

**Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026

*Lo que queda

Luego de esta fecha, quedarán sólo dos jornadas para definir a los 4 equipos que irán a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino Mote Maíz vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino