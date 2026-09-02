Cuatro atletas bahienses van al Nacional U18 y la ciudad prepara una nueva jornada de pista

El atletismo bahiense tendrá un fin de semana con actividad tanto a nivel nacional como local. Cuatro jóvenes atletas de la ciudad participarán del Campeonato Nacional U18, que se disputará el 5 y 6 de este mes en Venado Tuerto.

Joaquín Odriozola, de Focus, competirá en los 1500 y 3000 metros, mientras que por EMA lo harán Marcos Yezzi, en lanzamiento de disco; Ramiro Calvo, en 200 metros; y Tiago García, en 400 metros con vallas.

La presencia bahiense en el Nacional llega luego de una destacada actuación en el Provincial U18 de Mar del Plata, donde Odriozola consiguió medallas en los 3000 y 1500 metros, y Calvo obtuvo el bronce en los 200 metros.

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Al mismo tiempo, la Asociación Bahiense de Atletismo prepara el Torneo Día del Atletismo Bahiense, una jornada que reunirá a atletas desde las categorías U8 hasta Mayores, con pruebas de velocidad, mediofondo, saltos, lanzamientos y carreras con obstáculos.

El programa comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 17, con competencias de 100, 80 y 60 metros, 800, 600 y 1500 metros, salto en largo, bala, disco, vallas y obstáculos.

Las inscripciones para el torneo local estarán abiertas hasta este jueves 3 y deberán realizarse por correo electrónico a abasecretaria@yahoo.com.ar.

El valor es de $5.000 y, el día de la competencia, los atletas deberán presentarse en la pista 60 minutos antes de cada prueba.