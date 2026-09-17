La Selección Argentina Sub 19 cayó 2-1 ante Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 debutó con una derrota en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al caer 2-1 contra su par de Paraguay por la primera fecha del Grupo B.

El único gol para la Argentina lo hizo Franco Domínguez, mientras que los paraguayos lograron dar vuelta la historia en el segundo tiempo a través de Junior Gamarra, una de las figuras del encuentro, y Pedro Zarza.

Con este resultado, la Albiceleste ahora buscará levantar cabeza en su próximo desafío, que será el sábado, desde las 15, ante la Celeste. Vale recordar que Argentina integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos mejores avanzarán a las semifinales, donde se medirán con uno de los dos mejores elencos de la otra zona, compuesta por Chile, Colombia, Perú y Panamá.

La selección argentina ya sabe lo que es ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Lo hizo en Rosario en 1982 (superó en la final a Ecuador) y en Santiago de Chile 1986 (venció en la definición a Colombia). Además, se quedó con la medalla de plata en la edición de 2014, luego de perder contra Colombia.

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Formaciones

Con estos equipos salieron a la cancha:

Argentina (1): Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual; Ian Subiabre, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski; y Franco Domínguez. DT: Diego Placente.

Suplentes: Máximo Leguizamón, Leandro Olima, Felipe Esquivel, Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Nicolás Marcipar y Santiago Silveira.

Paraguay (2): Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Marcelo Chaparro; Giovanni Gómez, Amón Cristaldo, Junior Gamarra, Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Rodrigo Vera. DT: Antolín Alcaraz.

Suplentes: Jeremías Villanueva, José Buhring, César Miño, Kevin Amarilla, Joaquín Bogarin, Lucas Montiel y Milan Freyres.