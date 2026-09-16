Con Gorosito y Salguero, el sóftbol femenino metió doblete en el inicio de los Juegos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El sóftbol femenino comenzó su andar por los XIII Juegos Suramericanos con contundencia, al superar la doble fecha inicial con victorias.

Las chicas, que cuentan en su plantel con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Slaguero, derrotaron en el primer turno a Bolivia, por 8 entradas a 0, y más tarde a Colombia, por 6 a 1.

El deporte se lleva a cabo en Paraná, en el Estadio Mundialista Ing. Nafaldo Cargnel.

El equipo lo completan Aldana Gómez, Carolina Asato, Jasmine Armenteros, Abigail Barboza, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Violeta Figueroa, Carina Amarilla, Mercedes Grimolizzi, Emiliana Gumpel, Keyla Luna, Isabel Malarkey y Juliana Martínez.

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En tanto, el cuerpo técnico está encabezado por Silvina Caño (head coach), quien es acompañada por Claudia Tazzioli (asistente), Mariano Zanel (coach de pitcheo), Matías Jiménez (estadística) y Flavia Pittis (preparadora física).

El tercer juego de la Selección está previsto para este miércoles, a las 20.30, ante Brasil.

Luego, Argentina se medirá con Perú (jueves) y Venezuela (viernes), siempre desde las 20.30, hasta llegar al sábado al partido por las medallas.

En el caso de los varones, en la lista se encuentran los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Saenz, dos habituales en los últimos torneos con la celeste y blanca.

El plantel completo para dicha competencia está formado por Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Federico Olheiser, Francisco Lombardo, Nahuel Saenz, Ladislao Malarczuk, Khalil Luna, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

En tanto, el cuerpo técnico está integrado por José Guerninieri, Gustavo Guerninieri, Mariano Montero, Bruno Motroni y Duilio Scialacomo.

El debut será el lunes 21, a las 18, ante Bolivia.