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Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del jueves 17

Habrá acción en balnmano, boxeo, bochas, bowling, ciclismo BMX Racing, esgrima, fútbol, golf, levantamiento de pesas, pentatlón moderno, remo, sóftbol, tiro, vela, vóleibol y vóleibol playa.

Fotos: prensa Santa Fe 2026

El quinto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas.

Sobresale el debut del seleccionado masculino de fútbol, conducido por Diego Placente, ante Paraguay y en cancha de Newell's.

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Además, la bahiense Agustina Cavalli irá por una medalla en BMX Racing, en la nueva pista de Rafaela, y Tati Carballo afrontará su tercer día del golf.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Perú.

El programa de actividades para este jueves es el siguiente:

Esgrima (Rosario)
10:00 - Espada femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci
11:00 - Florete masculino / Preliminares, con Augusto Servello, Andrea Nigosanti, Dante Cerquetti y Franco Marchetti

Fútbol (Rosario)
10:00 - Selección masculina vs. Paraguay

Golf (Rosario)
09:00 - Individual masculino / 3º ronda, con Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto
09:00 - Individual femenino / 3° ronsa, con Mía Yaya y Ana Giulano
09:00 - Equipos mixtos / 3° ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Levantamiento de pesas (Rosario)   
10:00 - 110 kg masculino / Final, con Ismael Ovejero

Pentatlón (Rosario)
08:00 - Relevos femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio
12:30 - Relevos femenino / Final
13:00 - Relevos masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
17:25 - Relevos masculino / Final

Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Venezuela

Vóleibol playa (Rosario)
10:00 -  Por el 7° puesto, con  Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Venezuela
11:00 - Por el 5° puesto, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Paraguay
15:00 - Por el bronce, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Chile

Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Selección femenina vs. Chile

Bochas (Santa Fe)
11:30 - Volo individual masculino /  Final, con Lucas Hecker vs. Chile

Remo (Santa Fe)
Desde las 09:00
Doble par de remos cortos femenino (W2X), con Duarte-Orlandini
Dos remos largos sin timonel masculino (M2-), con Annesse-Alvarez
Doble peso ligero masculino (2XML), con Enriquez-Menin
Individual peso ligero femenino (1XWL), con Clara Galfee
Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-), con Cerrudo-De Andrea-Baluzzo-Simonitti
Ocho remos largos con timonel masculino (M8+), con Alvarez-Annesse-Fucile-Pacheco-Mansilla-Calderon-Pacheco-Riveros

Sóftbol (Paraná)
20:30 - Selección femenina vs. Perú

Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m rifle de aire femenino / Clasificación, con Fernanda Russo y Lola Sánchez
11:15 - 10 m rifle de aire femenino / Final

Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino / Regatas 4, 5 y 6, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino / Regatas 4, 5 y 6, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino / Regatas 3 y 4, con  Luciana Cardozo
Sunfish masculino / Regatas 3 y 4, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino / Regatas 2, 3 y 4, con Lucia Falasca
ILCA 7 masculino / Regatas 2, 3 y 4, con Francisco Guaragna Rigonat
Snipe mixto / Regatas 3 y 4, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci    

Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00
54 kg femenino / Semifinal, con Melanie MArtínez vs. Kelly Benitez (Colombia)
57 kg femenino / Semifinal, con Delfina Arabcibia vs. Jucielen Romeu (Brasil)
75 kg femenino / Semifinales, con Lorena Balbuena vs. Adriele Nascimiento (Brasil)
70 kg masculino / Semifinal, con Mateo Tavone vs. Edinson Alvarado (Venezuela)
80 kg masculino / Semifinal, con Nahuel Roldán
90 kg masculino / Semifinal, con Pedro Arjona

Ciclismo BMX Racing (Rafaela)
10:00 - Individual femenino / Final 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
10:05 - Individual masculino / Semifinal 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
10:30 - Individual femenino / Final 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
10:35 - Individual masculino / Semifinal 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:00 - Individual femenino / Final 3, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
11:05 - Individual masculino / Semifinal 3, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:40 - Individual masculino / Final, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

Bowling (Vicente López)
08:30 - Dobles femenino, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez
12:30 - Dobles masculino, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani

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