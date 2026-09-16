XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del jueves 17

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El quinto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas.

Sobresale el debut del seleccionado masculino de fútbol, conducido por Diego Placente, ante Paraguay y en cancha de Newell's.

Además, la bahiense Agustina Cavalli irá por una medalla en BMX Racing, en la nueva pista de Rafaela, y Tati Carballo afrontará su tercer día del golf.

Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Perú.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El programa de actividades para este jueves es el siguiente:

Esgrima (Rosario)

10:00 - Espada femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci

11:00 - Florete masculino / Preliminares, con Augusto Servello, Andrea Nigosanti, Dante Cerquetti y Franco Marchetti

Fútbol (Rosario)

10:00 - Selección masculina vs. Paraguay

Golf (Rosario)

09:00 - Individual masculino / 3º ronda, con Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto

09:00 - Individual femenino / 3° ronsa, con Mía Yaya y Ana Giulano

09:00 - Equipos mixtos / 3° ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano

Levantamiento de pesas (Rosario)

10:00 - 110 kg masculino / Final, con Ismael Ovejero

Pentatlón (Rosario)

08:00 - Relevos femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio

12:30 - Relevos femenino / Final

13:00 - Relevos masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta

17:25 - Relevos masculino / Final

Vóleibol (Rosario)

15:00 - Selección femenina vs. Venezuela

Vóleibol playa (Rosario)

10:00 - Por el 7° puesto, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Venezuela

11:00 - Por el 5° puesto, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Paraguay

15:00 - Por el bronce, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Chile

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - Selección femenina vs. Chile

Bochas (Santa Fe)

11:30 - Volo individual masculino / Final, con Lucas Hecker vs. Chile

Remo (Santa Fe)

Desde las 09:00

Doble par de remos cortos femenino (W2X), con Duarte-Orlandini

Dos remos largos sin timonel masculino (M2-), con Annesse-Alvarez

Doble peso ligero masculino (2XML), con Enriquez-Menin

Individual peso ligero femenino (1XWL), con Clara Galfee

Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-), con Cerrudo-De Andrea-Baluzzo-Simonitti

Ocho remos largos con timonel masculino (M8+), con Alvarez-Annesse-Fucile-Pacheco-Mansilla-Calderon-Pacheco-Riveros

Sóftbol (Paraná)

20:30 - Selección femenina vs. Perú

Tiro (Recreo)

09:00 - 10 m rifle de aire femenino / Clasificación, con Fernanda Russo y Lola Sánchez

11:15 - 10 m rifle de aire femenino / Final

Vela (Santa Fe)

Desde las 12:00

iQFoil femenino / Regatas 4, 5 y 6, con Chiara Ferretti

iQFoil masculino / Regatas 4, 5 y 6, con Joaquín Reutemann

Sunfish femenino / Regatas 3 y 4, con Luciana Cardozo

Sunfish masculino / Regatas 3 y 4, con Martín Alsogaray

ILCA 6 femenino / Regatas 2, 3 y 4, con Lucia Falasca

ILCA 7 masculino / Regatas 2, 3 y 4, con Francisco Guaragna Rigonat

Snipe mixto / Regatas 3 y 4, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci

Boxeo (Rafaela)

Desde las 15:00

54 kg femenino / Semifinal, con Melanie MArtínez vs. Kelly Benitez (Colombia)

57 kg femenino / Semifinal, con Delfina Arabcibia vs. Jucielen Romeu (Brasil)

75 kg femenino / Semifinales, con Lorena Balbuena vs. Adriele Nascimiento (Brasil)

70 kg masculino / Semifinal, con Mateo Tavone vs. Edinson Alvarado (Venezuela)

80 kg masculino / Semifinal, con Nahuel Roldán

90 kg masculino / Semifinal, con Pedro Arjona

Ciclismo BMX Racing (Rafaela)

10:00 - Individual femenino / Final 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte

10:05 - Individual masculino / Semifinal 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

10:30 - Individual femenino / Final 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte

10:35 - Individual masculino / Semifinal 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

11:00 - Individual femenino / Final 3, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte

11:05 - Individual masculino / Semifinal 3, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

11:40 - Individual masculino / Final, con Gonzalo Molina y Federico Villegas

Bowling (Vicente López)

08:30 - Dobles femenino, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez

12:30 - Dobles masculino, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani