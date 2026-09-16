XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del jueves 17
Habrá acción en balnmano, boxeo, bochas, bowling, ciclismo BMX Racing, esgrima, fútbol, golf, levantamiento de pesas, pentatlón moderno, remo, sóftbol, tiro, vela, vóleibol y vóleibol playa.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El quinto día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 16 disciplinas.
Sobresale el debut del seleccionado masculino de fútbol, conducido por Diego Placente, ante Paraguay y en cancha de Newell's.
Además, la bahiense Agustina Cavalli irá por una medalla en BMX Racing, en la nueva pista de Rafaela, y Tati Carballo afrontará su tercer día del golf.
Mientras que en Paraná, con las bahienses Mariana Gorosito y Florencia Salguero, la selección argentina de sóftbol se medirá con Perú.
El programa de actividades para este jueves es el siguiente:
Esgrima (Rosario)
10:00 - Espada femenino / Preliminares, con Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci
11:00 - Florete masculino / Preliminares, con Augusto Servello, Andrea Nigosanti, Dante Cerquetti y Franco Marchetti
Fútbol (Rosario)
10:00 - Selección masculina vs. Paraguay
Golf (Rosario)
09:00 - Individual masculino / 3º ronda, con Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto
09:00 - Individual femenino / 3° ronsa, con Mía Yaya y Ana Giulano
09:00 - Equipos mixtos / 3° ronda, con Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano
Levantamiento de pesas (Rosario)
10:00 - 110 kg masculino / Final, con Ismael Ovejero
Pentatlón (Rosario)
08:00 - Relevos femenino / Fase de siembra, con Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio
12:30 - Relevos femenino / Final
13:00 - Relevos masculino / Fase de siembra, con Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta
17:25 - Relevos masculino / Final
Vóleibol (Rosario)
15:00 - Selección femenina vs. Venezuela
Vóleibol playa (Rosario)
10:00 - Por el 7° puesto, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Venezuela
11:00 - Por el 5° puesto, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Paraguay
15:00 - Por el bronce, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Chile
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Selección femenina vs. Chile
Bochas (Santa Fe)
11:30 - Volo individual masculino / Final, con Lucas Hecker vs. Chile
Remo (Santa Fe)
Desde las 09:00
Doble par de remos cortos femenino (W2X), con Duarte-Orlandini
Dos remos largos sin timonel masculino (M2-), con Annesse-Alvarez
Doble peso ligero masculino (2XML), con Enriquez-Menin
Individual peso ligero femenino (1XWL), con Clara Galfee
Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-), con Cerrudo-De Andrea-Baluzzo-Simonitti
Ocho remos largos con timonel masculino (M8+), con Alvarez-Annesse-Fucile-Pacheco-Mansilla-Calderon-Pacheco-Riveros
Sóftbol (Paraná)
20:30 - Selección femenina vs. Perú
Tiro (Recreo)
09:00 - 10 m rifle de aire femenino / Clasificación, con Fernanda Russo y Lola Sánchez
11:15 - 10 m rifle de aire femenino / Final
Vela (Santa Fe)
Desde las 12:00
iQFoil femenino / Regatas 4, 5 y 6, con Chiara Ferretti
iQFoil masculino / Regatas 4, 5 y 6, con Joaquín Reutemann
Sunfish femenino / Regatas 3 y 4, con Luciana Cardozo
Sunfish masculino / Regatas 3 y 4, con Martín Alsogaray
ILCA 6 femenino / Regatas 2, 3 y 4, con Lucia Falasca
ILCA 7 masculino / Regatas 2, 3 y 4, con Francisco Guaragna Rigonat
Snipe mixto / Regatas 3 y 4, con Florencia Galimberti y Luciano Pesci
Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00
54 kg femenino / Semifinal, con Melanie MArtínez vs. Kelly Benitez (Colombia)
57 kg femenino / Semifinal, con Delfina Arabcibia vs. Jucielen Romeu (Brasil)
75 kg femenino / Semifinales, con Lorena Balbuena vs. Adriele Nascimiento (Brasil)
70 kg masculino / Semifinal, con Mateo Tavone vs. Edinson Alvarado (Venezuela)
80 kg masculino / Semifinal, con Nahuel Roldán
90 kg masculino / Semifinal, con Pedro Arjona
Ciclismo BMX Racing (Rafaela)
10:00 - Individual femenino / Final 1, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
10:05 - Individual masculino / Semifinal 1, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
10:30 - Individual femenino / Final 2, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
10:35 - Individual masculino / Semifinal 2, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:00 - Individual femenino / Final 3, con Agustina Cavalli y Agostina Ruarte
11:05 - Individual masculino / Semifinal 3, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
11:40 - Individual masculino / Final, con Gonzalo Molina y Federico Villegas
Bowling (Vicente López)
08:30 - Dobles femenino, con Vanesa Rinke y Mercedes Pérez
12:30 - Dobles masculino, con Alexis Plakoudakis y Lucas Legnani