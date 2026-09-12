XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del domingo 13
Habrá acción en gimnasia artística, ecuestre, clavados, natación, e-sports, vóleibol playa, esgrima, aguas abiertas, hockey y boxeo.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El primer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de diez disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.
En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán gimnasia artística, ecuestre (adiestramiento), clavados, natación, e-sports, vóleibol playa y esgrima. En la capital provincial habrá aguas abiertas, que será el deporte que entregará las primeras medallas, y hockey. Mientras que en Rafaela dará inicio el boxeo.
El programa de actividades para este domingo es el siguiente:
Acuático-Clavados (Rosario)
11:00 - Trampolín 1m femenino / Finales, con Azul Chiorazzo
Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)
12:30 - Clasificación, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis
Esgrima (Rosario)
10:00 - Florete individual femenino /Preliminares, con Valentina Cassanello y Daniela Espinoza
12:30 - Sable individual masculino / Preliminares, con Pascual Di Tella y Juan Bacha
19:00 - Finales
E-Sports (Rosario)
13:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Fase de grupos, con Lautaro Zuviría
13:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Fase de grupos, con Daniela Arias
14:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
14:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 1, con Paola Chiaraviglio
18:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 2, con Bruno Coleff
Gimnasia artística (Rosario)
15:30 - Individual masculino / Subdivisión 2, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo
18:00 - Finales de All Around y Equipo
Natación (Rosario)
09:00 - 800m libre femenino / Final SL, con Malena Santillán y Delfina Dini
09:10 - 800m libre masculino / Final SL, con Thiago Pizzini y Lucas Alba
09:20 - 200m combinado femenino / Series, con Laila Chain
09:36 - 100m libre femenino / Series, con Iara Fernández y Catalina dos Santos
09:40 - 100m libre masculino / Series, con Guido Buscaglia y Matias Chaillou
09:46 - 100m pecho femenino / Series, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito
09:50 - 100m pecho masculino / Series, con Dante Nicola
09:54 - 50m espalda femenino / Series, con Cecilia Dieleke y Andrea Berrino
09:57 -.50m espalda masculino / Series, con José Materano
Finales, desde las 18:00
18:20 - 4 x 200m relevo libre femenino
18:24 - 4 x 200m relevo libre masculino
Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Chile
12:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Venezuela
15:00 - Primera fase femenina, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Colombia
17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Ecuador
Acuáticos-Aguas abiertas (Santa Fe)
09:00 - 10 km masculino / Final, con Ivo Cassini y Joaquín Moreno Muñóz
09:05 - 10 km femenino / Final, con Romina Imwinkelried y Candela Giordanino
Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00 - Menos 51 kg femenino / Cuartos de final, con Tatiana Flores vs. Caroline Almeida (Brasil)
Desde las 15:00 - Menos 55 kg masculino / Cuartos de final, con Santiago Tulián vs. Diego Moringo (Paraguay)
Desde las 15:00 - Menos 57 kg femenino / Cuartos de final, con Luz arancibia vs. Helen Sánchez (Ecuador)