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Santa Fe 2026.

XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del domingo 13

Habrá acción en gimnasia artística, ecuestre, clavados, natación, e-sports, vóleibol playa, esgrima, aguas abiertas, hockey y boxeo.

Fotos: Prensa Rosario y Santa Fe 2026

El primer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de diez disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán gimnasia artística, ecuestre (adiestramiento), clavados, natación, e-sports, vóleibol playa y esgrima. En la capital provincial habrá aguas abiertas, que será el deporte que entregará las primeras medallas, y hockey. Mientras que en Rafaela dará inicio el boxeo.

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El programa de actividades para este domingo es el siguiente:

Acuático-Clavados (Rosario)
11:00 - Trampolín 1m femenino / Finales, con Azul Chiorazzo

Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)
12:30 - Clasificación, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis

Esgrima (Rosario)
10:00 - Florete individual femenino /Preliminares, con Valentina Cassanello y Daniela Espinoza
12:30 - Sable individual masculino / Preliminares, con Pascual Di Tella y Juan Bacha
19:00 - Finales

E-Sports (Rosario)
13:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Fase de grupos, con Lautaro Zuviría
13:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Fase de grupos, con Daniela Arias
14:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva
14:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 1, con Paola Chiaraviglio
18:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 2, con Bruno Coleff
                     
Gimnasia artística (Rosario)
15:30 - Individual masculino / Subdivisión 2, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo
18:00 - Finales de All Around y Equipo 
 
Natación (Rosario)              
09:00 - 800m libre femenino / Final SL, con Malena Santillán y Delfina Dini
09:10 - 800m libre masculino / Final SL, con Thiago Pizzini y Lucas Alba
09:20 - 200m combinado femenino / Series, con Laila Chain
09:36 - 100m libre femenino / Series, con Iara Fernández y Catalina dos Santos
09:40 - 100m libre masculino / Series, con Guido Buscaglia y Matias Chaillou
09:46 - 100m pecho femenino / Series, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito
09:50 - 100m pecho masculino / Series, con Dante Nicola
09:54 - 50m espalda femenino / Series, con Cecilia Dieleke y Andrea Berrino
09:57 -.50m espalda masculino / Series, con José Materano
Finales, desde las 18:00
18:20 - 4 x 200m relevo libre femenino
18:24 - 4 x 200m relevo libre masculino

Vóleibol playa (Rosario)
11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Chile
12:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Venezuela
15:00 - Primera fase femenina, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Colombia
17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Ecuador                     
                          
Acuáticos-Aguas abiertas (Santa Fe)         
09:00 - 10 km masculino / Final, con Ivo Cassini y Joaquín Moreno Muñóz
09:05 - 10 km femenino / Final, con Romina Imwinkelried y Candela Giordanino

Boxeo (Rafaela)
Desde las 15:00 - Menos 51 kg femenino / Cuartos de final, con Tatiana Flores vs. Caroline Almeida (Brasil)
Desde las 15:00 - Menos 55 kg masculino / Cuartos de final, con Santiago Tulián vs. Diego Moringo (Paraguay)
Desde las 15:00 - Menos 57 kg femenino / Cuartos de final, con Luz arancibia vs. Helen Sánchez (Ecuador)

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