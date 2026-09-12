XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del domingo 13

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El primer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de diez disciplinas, distribuidos en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

En la cuna de la bandera, sede principal del evento, comenzarán gimnasia artística, ecuestre (adiestramiento), clavados, natación, e-sports, vóleibol playa y esgrima. En la capital provincial habrá aguas abiertas, que será el deporte que entregará las primeras medallas, y hockey. Mientras que en Rafaela dará inicio el boxeo.

El programa de actividades para este domingo es el siguiente:

Acuático-Clavados (Rosario)

11:00 - Trampolín 1m femenino / Finales, con Azul Chiorazzo

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Ecuestre-Adiestramiento (Rosario)

12:30 - Clasificación, con Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis

Esgrima (Rosario)

10:00 - Florete individual femenino /Preliminares, con Valentina Cassanello y Daniela Espinoza

12:30 - Sable individual masculino / Preliminares, con Pascual Di Tella y Juan Bacha

19:00 - Finales

E-Sports (Rosario)

13:00 - EA SPORTS FC™ masculino / Fase de grupos, con Lautaro Zuviría

13:00 - EA SPORTS FC™ femenino / Fase de grupos, con Daniela Arias

14:00 - Valorant masculino / Fase de grupos, con Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva

14:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 1, con Paola Chiaraviglio

18:00 - Asseto Corsa GT / Grupo 2, con Bruno Coleff



Gimnasia artística (Rosario)

15:30 - Individual masculino / Subdivisión 2, con Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Ivo Chiapponi y Nahuel Pardo

18:00 - Finales de All Around y Equipo



Natación (Rosario)

09:00 - 800m libre femenino / Final SL, con Malena Santillán y Delfina Dini

09:10 - 800m libre masculino / Final SL, con Thiago Pizzini y Lucas Alba

09:20 - 200m combinado femenino / Series, con Laila Chain

09:36 - 100m libre femenino / Series, con Iara Fernández y Catalina dos Santos

09:40 - 100m libre masculino / Series, con Guido Buscaglia y Matias Chaillou

09:46 - 100m pecho femenino / Series, con Macarena Ceballos y Martina Barbeito

09:50 - 100m pecho masculino / Series, con Dante Nicola

09:54 - 50m espalda femenino / Series, con Cecilia Dieleke y Andrea Berrino

09:57 -.50m espalda masculino / Series, con José Materano

Finales, desde las 18:00

18:20 - 4 x 200m relevo libre femenino

18:24 - 4 x 200m relevo libre masculino

Vóleibol playa (Rosario)

11:00 - Primera fase femenina, con Morena Abdala-Agostina Ghigliazza vs. Chile

12:00 - Primera fase masculina, con Bautista Amieva-Maciel Bueno vs. Venezuela

15:00 - Primera fase femenina, con María Belén Enriquez-Brenda Churin vs. Colombia

17:00 - Primera fase masculina, con Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso vs. Ecuador



Acuáticos-Aguas abiertas (Santa Fe)

09:00 - 10 km masculino / Final, con Ivo Cassini y Joaquín Moreno Muñóz

09:05 - 10 km femenino / Final, con Romina Imwinkelried y Candela Giordanino

Boxeo (Rafaela)

Desde las 15:00 - Menos 51 kg femenino / Cuartos de final, con Tatiana Flores vs. Caroline Almeida (Brasil)

Desde las 15:00 - Menos 55 kg masculino / Cuartos de final, con Santiago Tulián vs. Diego Moringo (Paraguay)

Desde las 15:00 - Menos 57 kg femenino / Cuartos de final, con Luz arancibia vs. Helen Sánchez (Ecuador)