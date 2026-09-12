Luciana Aymar encendió el pebetero y quedaron inaugurados los XIII Juegos Suramericanos

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Pasó Rada Aristarán, pasó el himno en la voz de Abel Pintos, la canción oficial de la mano de la Sole, pasó el show y las 15 delegaciones. Y pasó el momento más esperado: el encendido del pebetero que dio inicio, de manera oficial, a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Monumento Nacional a la Bandera, emplazado en Rosario, fue el escenario elegido para que miles de personas vibraran, pese a la bajísima temperatura, con un espectáculo que enlazó parte de la historia santafesina con el deporte que, desde este domingo, se robará la atención durante dos semanas.

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El fuego, que se encendió en la milenaria Puerta del Sol de Tiwanaku, en Bolivia, llegó a la Argentina, recorrió la provincia de Santa Fe y se instaló a Rosario.

Allí, transitó por sus calles hasta hoy, cuando los últimos relevos lo acercaron hasta el Parque Nacional a la Bandera, a orillas del Paraná.

El relevo final correspondió a la cuatro veces medallista olímpica Luciana Aymar, quien tuvo el honor de encender el pebetero que mantendrá vivos los Juegos hasta el sábado 26.

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