Dejó el hospital el joven al que atacaron y le causaron quemaduras

Evolucionó favoralblemente y recibió el alta médica el joven que el fin de semana pasado sufrió quemaduras en su cuerpo al ser atacado por dos personas en una vivienda de Villa Rosario Sur.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien era asistido en el Hospital Penna por las lesiones tipo AB que padeció en un 5% de su superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro.

Por el caso permanecen detenidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y se encuentran a disposición del fiscal Jorge Viego.

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Al momento de ser indagados ambos decidieron hacer uso de su derecho y se negaron a declarar.

El hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de la 1.30, en un inmueble ubicado en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Según la imputación del Ministerio Público, los sujetos arrojaron dos bombas molotov al interior de la casa que no explotaron.

Posteriormente rociaron con combustible la puerta de ingreso y también a la víctima.

En esas circunstancias habrían lanzado otro explosivo de las mismas características contra la abertura del domicilio, provocando que el fuego alcanzara a Santa Cruz y le provocara las quemaduras.

La recepción de testimonios de personas que acompañaban al damnificado esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas.