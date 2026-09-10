Una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades llega al Puerto

Bahía Blanca volverá a reunir a distintas comunidades extranjeras en una nueva edición de la tradicional Fiesta de las Colectividades, que se desarrollará el sábado 12 y domingo 13 del corriente, a partir de las 12, en el Puerto.

La presentación oficial del evento contó con la participación de representantes del Instituto Cultural y de la Dirección de Turismo del Municipio, integrantes del Centro de Colectividades Extranjeras y autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

La propuesta ofrecerá durante ambas jornadas un recorrido por diferentes culturas y tradiciones a través de la gastronomía, la música y las danzas.

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Uno de los principales atractivos serán los stands de las distintas colectividades, donde los visitantes podrán conocer parte de las costumbres de cada comunidad y degustar platos típicos. A esto se sumará una programación de espectáculos en vivo en el escenario principal, con la participación de agrupaciones de danza y música vinculadas a las comunidades que forman parte del Centro de Colectividades.

Durante la presentación, las autoridades remarcaron el carácter de encuentro e integración de la celebración y destacaron el aporte cultural de las distintas comunidades que forman parte de la historia y la identidad de Bahía Blanca.

En ese sentido, señalaron la importancia de continuar impulsando actividades abiertas a la comunidad dentro del ámbito portuario. El objetivo es fortalecer el vínculo entre el Puerto y la ciudad mediante propuestas que permitan poner en valor la diversidad cultural, las tradiciones y la historia de las comunidades.

Con el paso de los años, la Fiesta de las Colectividades se convirtió en uno de los encuentros culturales de mayor convocatoria de Bahía Blanca. La celebración reúne a miles de vecinos y visitantes y ofrece un espacio para conocer diferentes expresiones culturales en un escenario particular frente al mar.