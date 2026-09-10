Allanamiento: arrestaron a una mujer y secuestraron dinero y droga

Personal policial allanó esta mañana una vivienda ubicada en la zona del barrio 9 de Noviembre, donde incautó estupefacientes y arrestó a una mujer, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Pablo Lejarraga al 2.100.

Los efectivos de la DDI local incautaron en el sitio cocaína, marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

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En el sitio, según se indicó, aprehendieron a Juana Cristina Montenegro.

Mencionaron que la causa comenzó a ser investigada el pasado 13 de agosto a partir de una denuncia anónima en la que se mencionaba que en ese lugar un grupo de personas se dedicaba al comercio de drogas.

Los uniformados realizaron tareas de vigilancia encubierta y reunieron elementos para solicitar el procedimiento llevado adelante hoy.

Finalmente refirieron que Montenegro será indagada en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.