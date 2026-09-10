Insólito robo en Pringles: cargaron una heladera en un triciclo, pero los atraparon

La insólita escena delictiva llamó la atención de vecinos de Pringles, que alertaron a la Policía.

Una curiosa escena llamó la atención de vecinos de Coronel Pringles, cuando a plena luz del día observaron a dos ladrones empujando una bicicleta tipo triciclo con una heladera cargada arriba.

Justamente esa situación fue la que delató a los autores de un robo cometido en una vivienda deshabitada de aquella ciudad, y que permitió la rápida aprehensión de los delincuentes.

Los aprehendidos son Marcos Nicolás Andrade (31) y Cristian Sánchez (39), ambos con domicilio en Pringles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según informó la Policía pringlense, vecinos de la víctima del delito tenían conocimiento de que una de las casas estaba sin moradores, porque su dueño está internado en un hogar de adultos mayores por problemas de salud.

Cuando vieron a Andrade y Sánchez salir de esa vivienda con el electrodoméstico sobre el triciclo, los siguieron y dieron aviso de lo sucedido a la comisaría.

Efectivos policiales interceptaron y arrestaron a los nombrados en Belgrano y Rauch.

Tarjetas bancarias

Además de la heladera y la bicicleta, los uniformados secuestraron tarjetas bancarias a nombre del propietario del inmueble, que uno de los sospechosos tenía guardadas en sus prendas.

Al damnificado se lo trasladó a su casa, donde constató la rotura de la puerta de entrada y la sustracción de la heladera, el triciclo (que él mismo había construido) y sus tarjetas de cobro.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en vinculación con el delito de robo.

El hecho se produjo aproximadamente a las 14 de anteayer.