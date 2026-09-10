Causa fentanilo: comienzan a analizar los equipos electrónicos secuestrados

Una de las hipótesis del fiscal es que la causa del faltante sería una interna en Anestesiología.

La investigación por la sustracción de fentanilo en el Hospital Municipal continúa su avance con el inicio, esta mañana, de peritajes a los equipos electrónicos secuestrados en allanamientos a tres técnicos anestesiólogos bajo sospecha.

La diligencia se desarrolla en la delegación local de la Policía Federal Argentina, en Rondeau 139, donde se presentaron los profesionales de la salud investigados.

En la sede policial también se hicieron presentes testigos para validar la apertura de los dispositivos incautados a fines del mes pasado, según confirmó una fuente oficial.

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Posteriormente se prevé que los peritos de la Policía Federal realicen la visualización o el análisis de los teléfonos celulares y la notebook pertenecientes a los sospechosos.

La finalidad es intentar encontrar información que los vincule con la desaparición del fármaco.

Efectivos de la Federal habían secuestrado los aparatos durante requisas hechas en los domicilios particulares y las taquillas de los involucrados en el sanatorio comunal.

La causa está a cargo del fiscal de drogas, Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Del Cero indicó que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra: un posible conflicto interno por la distribución de horas extras en el área de Anestesiología.

Más de 20 ampollas

A principios de abril, las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición de 25 ampollas del potente anestésico.

Días después personal del establecimiento sanitario halló las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.