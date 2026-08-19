El Sub 15 de la Liga del Sur visita a Tres Arroyos en su debut fuera de casa

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur visita hoy a su par de Tres Arroyos, en la continuidad del Torneo de Selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

El partido, correspondiente a la fecha 3 de la Zona 1, se disputará desde las 17.30 en cancha de El Nacional.

Se tratará del primer partido como visitante para el combinado de nuestro medio, ya que tuvo jornada libre en la primera programación y luego logró un sólido triunfo ante Olavarría (3 a 0), en cancha de Liniers.

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El equipo dirigido por Federico Nieto se impuso en el Doctor Alejandro Pérez con tantos de Teo Barros, Lucio Riaño y Galo Martínez.

Tres Arroyos, en tanto, también ganó en su única presentación hasta el momento, venciendo a Olavarría por 2 a 0 en la primera fecha.

Los convocados por el entrenador para esta tarde son:

Benjamín López, Thiago Moscovich, Leandro Figueroa, Joaquín Álvarez, Thiago Diaz, Lázaro Norelli, Juan Simón Schmidt, Ciro Barra, Galo Martínez, Santino Juárez, Giuliano Scalco, Benjamín Toro, Benjamín Díaz, Juan Cruz Cappa Etcheverry, Luca Ríos, Santiago Sánchez, Joaquín De Las Heras, Lucio Riaño y Valentín Bozzetti.

