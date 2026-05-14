Diputados convocó a una nueva sesión para el 20 de mayo

La jornada de este jueves estuvo marcada por movimientos y reacomodamientos en la Cámara de Diputados de la Nación, en medio de nuevas tensiones entre el oficialismo y la oposición.

En primer lugar, se levantó la sesión impulsada por bloques opositores que buscaban avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a que no se alcanzó el quórum necesario para iniciar el debate.

Tras la caída de la convocatoria, distintos sectores de la oposición avanzaron rápidamente en una nueva estrategia parlamentaria. Con el acompañamiento de Unión por la Patria, se pidió una nueva sesión especial para el próximo miércoles 20 de mayo a las 11 de la mañana.

En esta oportunidad, el temario sería más amplio e incluiría iniciativas impulsadas por el peronismo. Además de la interpelación al funcionario nacional, se buscará debatir modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y distintos pedidos de informes vinculados al PAMI.

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Según trascendió, la convocatoria contaría con el respaldo de bloques como Provincias Unidas, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal, además de algunos monobloques encabezados por Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En paralelo, también se conoció que La Libertad Avanza en Diputados realizó su propia convocatoria para sesionar el mismo día.

En ese caso, el oficialismo propuso tratar la denominada "Ley de Hojarasca" y otros tratados parlamentarios. La presentación habría sido realizada por el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.