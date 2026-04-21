Ritondo dijo que el Pro debe ir en alianza con LLA en Provincia en 2027: "No hay opción"

Uno de los máximos referentes del Pro, Cristian Ritondo, calificó hoy al actual ministro del Interior Diego Santilli como el postulante más potable para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027 y subrayó la necesidad de volver a sellar una alianza con La Libertad Avanza en territorio bonaerense para "enfrentar al populismo" en las urnas.

“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos. Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidatos, pero tenemos que ir juntos si queremos ganarle al populismo”, afirmó al medio Infobae.

Acerca de Santilli, del riñón del Pro y ahora ministro mileísta, Ritondo dijo: “Lo considero quien mejor está, quien más voluntad tiene y lógicamente se coloca en un lugar donde tiene que tener el apoyo de ambos, por lo menos de los dos partidos principales".

Santilli fue cabeza de lista de la alianza LLA-Pro en 2025 en la elección de diputados nacionales por la PBA, en reemplazo de José Luis Espert, quien debió bajarse a último momento debido a una causa judicial por presuntos vínculos con el narco. La boleta encabezada por el "Colo" ganó esos comicios contra todo pronóstico, ya que LLA venía de una dura derrota previa en las elecciones legislativas provinciales.

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En Bahía Blanca también se vio reflejada esa alianza en la nómina de candidatos a concejales. Por el Pro integró la lista Gisela Caputo, quien luego armó bloque por separado con Emiliano Alvarez Porte y consiguió la presidencia del Concejo Deliberante desplazando al mileísta Mauro Reyes. En el Congreso de la Nación el Pro también mantuvo sus bloques por separado de las bancadas libertarias, generando tensiones durante las primeras semanas luego del recambio legislativo de diciembre.

Acerca de esa relación entre partidos, que sigue guardando distancias, Ritondo, presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados de la Nación, diferenció el acompañamiento parlamentario de un acuerdo de cogobierno:

“No es un acompañamiento a ciegas, sino que desde el 10 de diciembre estamos votando las cosas que creemos que tenemos que hacer. Así como hemos modificado leyes porque no nos parecían cómo estaban y discutimos cada una, también hemos puesto el cuerpo y el alma en la ley de Bases o en bancar el decreto 70”.

Y agregó: "Yo convivo diariamente con La Libertad Avanza, con Martín Menem, con el Gobierno. Por supuesto, el ministro de Interior es mi amigo, Diego Santilli, que es un hombre del Pro, pero también con Karina, con Santiago. La verdad es que tenemos un excelente diálogo, entendemos primero la idea. Ahora, nosotros no gobernamos”.