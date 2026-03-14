Los Pumas 7s renuevan la expectativa en el Seven de Nueva York

Santiago Álvarez Fourcade en la foto de los capitanes. Foto: World Rugby (Alex Ho).

Luego del 5º lugar obtenido la semana pasada en Vancouver, una nueva chance para seguir creciendo en medio del proceso de recambio se presenta este sábado para el seleccionado argentino de seven.

Los Pumas 7s, capitaneados por Santiago Álvarez Fourcade, iniciarán hoy ante Fiji (11) la sexta etapa del Seven de Nueva York en partido válido por la zona B.

El primer rival es el líder de la competencia con 86 puntos, mientras que Argentina marcha 6º con 56 unidades. De todos modos el combinado albiceleste ya le ganó en la fase de grupos de Vancouver por 17-14.

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Luego del debut los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugarán contra España (14.18) y frente a Gran Bretaña (16.52).

El equipo argentino sufrió esta semana la baja de Valentín Maldonado por una lesión en la rodilla izquierda.

El plantel lo componen:

ÁLVAREZ FOURCADE, Santiago (capitán)

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DE HARO, Pedro

DUBUC, Sebastián

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

PÉREZ PARDO, Gregorio

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino