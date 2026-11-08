Semifinales de la LBB Plata: el último de las series San Lorenzo-Sportivo y Altense-9 de Julio

En Bahía se jugará desde las 20 y en Punta Alta, a las 21.15. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Surgirán esta noche los finalistas del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, cuando se disputen los terceros partidos de las series San Lorenzo (1)-Sportivo Bahiense (1) y Altense (1)-9 de Julio (1).

El contraste entre ambas series es que una registró hasta el momento triunfos locales y la otra visitantes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el Román Avecilla

En el Román Avecilla, desde las 20 y con arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Mariano⁩ Enrique, San Lorenzo intentará repetir lo que hizo cada vez que recibió en su cancha a Sportivo, a quien le ganó en las dos oportunidades.

De todos modos, Sportivo llega con el ánimo por las nubes, después de ganar un partidazo, en doble suplementario, evitando la barrida y la despedida del torneo.

Fue la segunda vez en la temporada que un partido necesitó de dos suplementarios, repitiendo a uno de los equipos: San Lorenzo.

En la vez anterior, el naranaja, superó a Ateneo como local, 87-79 (68-68 y 76-76), en el juego 1 de las semifinales del primer tramo.

Para esta noche, Sanlo contará con el regreso de Lautaro Fernetich (recuperado del esguince de tobillo) y Sportivo sufrirá la sensible baja de Mateo Boccatonda, que se lesionó el menisco externo de una rodilla durante el primer cuarto del último partido.

Su lugar lo ocupará Andrés Barbero.

Historial

Ganador Cancha

Ganó San Lorenzo: 63-56 Sportivo (fase regular)

Ganó San Lorenzo: 71-66 Olimpo (final primer tramo)

Ganó Sportivo: 82-73 Villa Mitre (final primer tramo)

Ganó San Lorenzo: 80-56 Olimpo (final primer tramo)

Ganó Sportivo: 91-80 Villa Mitre (final primer tramo)

Ganó San Lorenzo: 75-73 Olimpo (final primer tramo)

Ganó San Lorenzo: 87-62 San Lorenzo (fase regular)

Ganó San Lorenzo: 70-58 San Lorenzo (semifinal segundo tramo)

Ganó Sportivo: 87-85 (71-71 y 78-78) Sportivo (semifinal segundo tramo)

En Punta Alta

Altense y 9 de Julio se miden, desde las 21.15, en el Armando Traini de Punta Alta, dirigiendo Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

En la fase regular se ganaron como locales y en esta instancia ambos festejaron de visitantes.

En la serie de cuartos Altense también perdió el primer juego ante Ateneo, se impuso en el segundo y repitió en el tercero.

9 de Julio, por su parte, cortó en el último partido una racha de seis triunfos. La misma, curiosamente, había comenzado tras ceder justamente ante Altense, de visitante, 74 a 55.

Respecto de los planteles para esta noche, el local está completo y la visita no tiene nuevamente a Agustín Pena (lesionado en un tobillo durante el primer partido).

Historial

Ganador Cancha

9 de Julio: 70-68 9 de Julio (fase regular)

Altense: 74-55 Altense (fase regular)

9 de Julio: 64-57 Altense (semifinal segundo tramo)

Altense: 83 a 73 9 de Julio (semifinal segundo tramo)

Definición

En caso de que San Lorenzo ascienda ganando este segundo tramo, para determinar quién jugará la promoción se tomará en cuenta el mejor ubicado de los dos equipos que llegaron a la final del primer y segundo tramo.

En el primero fue finalista Sportivo (5º), de todos modos, quedaría mejor ubicado el que pase entre 9 de Julio (3º) y Altense (2º), ya que ambos terminaron mejor posicionados que Sportivo (5º).

Con este escenario, el vencedor de 9 de Julio y Altense se asegurará, de mínima, jugar la promoción ante el vencedor de Barrio Hospital-Independiente, que disputarán la permanencia de la LBB Oro.