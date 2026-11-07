Arruabarrena se descargó tras consagrarse campeón con Boca: "Este grupo ha comido mierda", dijo

El director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, felicitó a los integrantes del club tras consagrarse Campeón de Liga por terminar primero en la Tabla Anual y describió la manera en que se quedó con el triunfo: "Lo ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca".

El "Vasco" aclaró: "Me gusta no sufrir tanto" y destacó el trabajo y el partido realizado por el "Halcón de Varela" durante los 90 minutos, previo al gol de la consagración: "Enfrente teníamos a un equipo que sabe lo que quiere; en el primer tiempo no fue tan lúcido para nosotros, nos costó un poco, pero fuimos para adelante".

Arruabarrena destacó y analizó la mentalidad de los futbolistas para ir a buscar la victoria: “En el segundo tiempo fuimos con nuestro carácter y personalidad”; señaló el significado de lo conseguido: “Para nosotros es importante este título, volver a ser campeones; lo más importante es volver a la Libertadores”.

Por otro lado, le agradeció al hincha y se mostró positivo por el envión que genera ganar un título de cara a la recta final de las otras competencia que tiene por jugar: “Vieron lo que fue el estadio; sabemos que el hincha se siente identificado con el equipo. Estos triunfos acercan al plantel al hincha. Esperemos poder darle más alegrías. Pelearemos por lo que queda. Los chicos están terminando acalambrados, pero tienen corazón y los resultados se nos están dando, así que nos dará mayor confianza para lo que viene”.

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También se deshizo en elogios para el grupo de futbolistas que tiene bajo su mando y destacó el merecimiento del título: "Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante”.

Además, habló de cómo piensa seguir buscando otra consagración: “Dentro de dos días, volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos".

Por último, sin dar detalles, destacó a los jugadores que participaron en el primer semestre, al igual que a Claudio Úbeda, exentrenador del xeneize; mientras que reveló que varios entrenadores del fútbol argentino lo felicitaron por el triunfo: “Los primeros llamados de felicitaciones fueron de Leonardo Ponzio; Nicolás Diez y Jorge Almirón, aclaro esto porque esto es fútbol”.