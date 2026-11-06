Colapinto llega al Gran Premio de Brasil con el objetivo de volver a sumar
El argentino viene de terminar séptimo en México, pero una penalización lo dejó con las manos vacías. Cronograma de horarios.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.
Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como "Interlagos", que cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros.
Colapinto llega a este Gran Premio arrastrando buenos rendimientos en pista, aunque por motivos mecánicos o de sanciones, lleva cinco fechas consecutivas sin sumar puntos. Racha que comenzó en el GP de Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur y Estados Unidos, mientras que en México tuvo una gran actuación para finalizar séptimo, pero una sanción lo dejó con las manos vacías.
En lo que respecta a las primeras posiciones del campeonato, el fin de semana pasado el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se aseguró el título al finalizar tercero en el GP de México y así consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría con solo 20 años.
Con la de este año Colapinto sumará su tercera participación en el Gran Premio de Brasil, en el que todavía no pudo sumar puntos pese a haber reconocido en varias ocasiones que es su favorito.
Cronograma y horarios del GP de Brasil:
Hoy
Práctica libre 1 a las 12:30
Práctica libre 2 a las 16
Mañana
Práctica libre 3 a las 11:30
Clasificación a las 15
Domingo
Carrera a las 14