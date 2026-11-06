Colapinto llega al Gran Premio de Brasil con el objetivo de volver a sumar

Franco renueva la expectativa para el fin de semana. Foto: NA.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como "Interlagos", que cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros.

Colapinto llega a este Gran Premio arrastrando buenos rendimientos en pista, aunque por motivos mecánicos o de sanciones, lleva cinco fechas consecutivas sin sumar puntos. Racha que comenzó en el GP de Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur y Estados Unidos, mientras que en México tuvo una gran actuación para finalizar séptimo, pero una sanción lo dejó con las manos vacías.

En lo que respecta a las primeras posiciones del campeonato, el fin de semana pasado el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se aseguró el título al finalizar tercero en el GP de México y así consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría con solo 20 años.

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Con la de este año Colapinto sumará su tercera participación en el Gran Premio de Brasil, en el que todavía no pudo sumar puntos pese a haber reconocido en varias ocasiones que es su favorito.

Cronograma y horarios del GP de Brasil:

Hoy

Práctica libre 1 a las 12:30

Práctica libre 2 a las 16

Mañana

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

Domingo

Carrera a las 14