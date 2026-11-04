Colapinto manejó la "Renoleta" y le cumplió el sueño a los fanáticos que llegaron a Brasil desde Santa Fe

Franco Colapinto disfrutó de una vuelta en la "Renoleta", un Renault 6 de 1977 pintado con los colores de Alpine, en la previa al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 que lo tendrá como protagonista.

El pilarense tomó el volante del particular automóvil que pertenece a un grupo de fanáticos que llegó desde Esperanza, Santa Fe, hasta Interlagos.

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino son los protagonistas que recorrieron más de 2.000 kilómetros desde su pueblo natal.

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"Felicitaciones. Gracias por venir", les dijo Franco al bajarse del auto.

La actividad en Brasil comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, desde las 12.30 y a partir de las 16.

El sábado, en tanto, se hará la última tanda de entrenamiento (a las 11.30) y la Clasificación (desde las 15).

Mientras que el domingo la carrera principal del Gran Premio comenzará a las 14.