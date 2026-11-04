Colapinto manejó la "Renoleta" y le cumplió el sueño a los fanáticos que llegaron a Brasil desde Santa Fe
El pilarense se dio un gusto antes del Gran Premio de Brasil, en Interlagos.
Franco Colapinto disfrutó de una vuelta en la "Renoleta", un Renault 6 de 1977 pintado con los colores de Alpine, en la previa al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 que lo tendrá como protagonista.
El pilarense tomó el volante del particular automóvil que pertenece a un grupo de fanáticos que llegó desde Esperanza, Santa Fe, hasta Interlagos.
Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino son los protagonistas que recorrieron más de 2.000 kilómetros desde su pueblo natal.
"Felicitaciones. Gracias por venir", les dijo Franco al bajarse del auto.
La actividad en Brasil comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, desde las 12.30 y a partir de las 16.
El sábado, en tanto, se hará la última tanda de entrenamiento (a las 11.30) y la Clasificación (desde las 15).
Mientras que el domingo la carrera principal del Gran Premio comenzará a las 14.