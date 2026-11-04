Futsal: la Selección de la Liga del Sur arrancó ganando en el Torneo Nacional

El Seleccionado de futsal de la Liga del Sur debutó con triunfo en el Torneo Nacional que se disputa en Río Gallegos y reúne a los mejores combinados del interior país.

El combinado de nuestro medio venció a su par de Salta, por 3 a 2, en la primera fecha de la Zona A.

Los goles del equipo dirigido por Santiago Duckardt los hicieron Valentín García (2) y Marcos Duran.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras este triunfo, mañana la Liga se medirá ante Río Grande, a partir de las 13, en el Polideportivo Eva Perón.

Mientras que el viernes, el equipo dirigido por Santiago Duckardt cerrará la fase de grupos ante El Calafate, nuevamente desde las 13, en el partido interzonal.

*El equipo

-Jugadores: Ezequiel Rodríguez, Joaquín Romero, Francisco Vallejos, Andrés Duran, Diego Romano, Iván Zapata, Jesús Abdala, Genaro García, Rodrigo Decoud, Juan Ignacio Muñoz, Bruno Díaz y Jonatan Kippes.

-Entrenador: Santiago Duckardt.

-Ayudante: Tomás Giménez.

-Delegado: Daniel Vallejos.