Recapturaron en Grünbein a la mujer que escapó de la comisaría Cuarta

En medio de los rastrillajes implementados para dar con su paradero, la Policía recapturó hoy en Grünbein a la mujer que se había fugado anoche de la comisaría Cuarta.

Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien deberá responder no solo por la evasión de la seccional de Villa Mitre sino también por un delito de hurto por el cual había sido detenida el miércoles a la noche en la zona de Villa Harding Green.

"La captura se dio sobre las 10.15 en Rafael Obligado y Ángel della Valle, cuando caminaba por la vía pública", confirmó una fuente policial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada, se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La mujer fue conducida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, desde donde se definirá su traslado.