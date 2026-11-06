Fuga de una detenida: los calabozos de la comisaría Cuarta estaban clausurados

Hasta el momento sin novedades sigue la búsqueda de la mujer de 36 años que se escapó anoche de la comisaría Cuarta, mientras se encontraba aprehendida por un hurto cometido un día antes en Villa Harding Green.

Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada.

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Benítez se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Cerrados desde mayo

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La búsqueda de Benítez se centró anoche y en la madrugada de hoy en la zona de los barrios 9 de Noviembre y Stella Maris, ya que tiene domicilio en la calle Los Naranjos 2.200, pero el resultado fue negativo.