Por qué se escuchan aviones a la tarde y noche en Bahía

Tiempo atrás en Bahía Blanca una avioneta que promocionaba un circo generó múltiples comentarios y quejas por lo invasivo de su propaganda. En los últimos días, otra vez los ruidos desde el cielo generaron un fuerte "run-run".

En este caso no se trata de aeronaves comerciales con altoparlantes sino de un movimiento constante con otras características.

La explicación es sencilla: se trata de aviones Beechcraft T-34C-1 1-A-405 y también de 1-A-415 Turbo Mentor, pertenecientes a la Escuela de Aviación Naval, según confirmó a este diario la Armada Argentina.

Dichos aparatos se están utilizando para vuelos de adiestramiento nocturno, que realizan un trayecto entre la Base Comandante Espora y la Base Baterías, en el vecino distrito de Coronel Rosales.

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Vale recordar que a partir de enero próximo se realizará una recategorización de la Base Aeronaval Punta Indio, ubicada al noreste de la provincia de Buenos Aires, para trasladar buena parte de su equipamiento y recursos humanos a la Base Espora, con lo cual se espera una intensificación del movimiento de esa fuerza en nuestro distrito.

De esta manera, la Base Aeronaval Punta Indio cambiará su denominación a Estación Aeronaval Punta Indio, debiendo readecuar sus servicios e infraestructura. En paralelo, el Arsenal Aeronaval Comandante Espora se constituirá en el taller orgánico de la Fuerza Aeronaval Nº 2, denominándose Taller Aeronaval Comandante Espora (TVCE).

Según publicó oportunamente Gaceta Marinera, el medio de la Armada, "el Plan Dédalo prevé la renovación del parque aeronaval mediante incorporación de material moderno, desprogramación de sistemas veteranos y una recuperación de infraestructura a través del Plan de Mantenimiento de Infraestructura de la Armada (PMIA) para las dos bases principales: Comandante Espora y Almirante Zar (Trelew)".

Volviendo a los aviones que sobrevuelan nuestra ciudad, un usuario de redes sociales logró capturar imágenes.

Según indicó, fueron tomadas el domingo 1 de noviembre.